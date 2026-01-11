Имеет ли ОПЕК влияние на нефть?
ОПЕК влияет на стоимость нефти. Ведь организация регулирует уровень добычи рассказал 24 Каналу экономист Иван Ус.
Заметим, что ОПЕК принял решение не увеличивать добычу в первом квартале 2026 года. Это довольно закономерная стратегия, сообщает Blooming.
Дело в том, что есть ощущение, что цены на нефть и без Венесуэлы могут снизиться. А если добавить еще и Венесуэлу, то они полетят еще ниже. Для ОПЕК это не выгодно.
Ранее эксперты предсказывали, что в 2026 году на нефтяном рынке будет избыток. Это также влияет на цену нефти.
Ус отмечает, что вероятно скоро состоится новое заседание ОПЕК. Оно будет основываться именно на изменениях в Венесуэле.
Какие цены на нефть сегодня?
Стоимость основных марок, по состоянию на 11 января, такая, сообщает сервис Trading Economics:
- нефть марки Brent – 63,34 доллара за баррель;
- нефть WTI – 59,12 доллара за баррель;
- Urals – 50,88 доллара за баррель.
Что происходит с нефтью из Венесуэлы?
3 января 2026 года стало известно о том, что американские силы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Венесуэльского лидера доставили на территорию США. Как объяснил Трамп, это необходимо для совершения правосудия.
После этого, американский президент начал требовать от венесуэльского правительства доступа к ресурсам. В том числе и к нефти.
Сейчас принято решение о том, что именно американское правительство будет контролировать реализацию нефти из Венесуэлы. Средства от продажи потратят на развитие венесуэльского государства.