Имеет ли ОПЕК влияние на нефть?

ОПЕК влияет на стоимость нефти. Ведь организация регулирует уровень добычи рассказал 24 Каналу экономист Иван Ус.

Читайте также Все для защиты нефтяных доходов Венесуэлы: Трамп объявил о введении чрезвычайного положения

Заметим, что ОПЕК принял решение не увеличивать добычу в первом квартале 2026 года. Это довольно закономерная стратегия, сообщает Blooming.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований Дело в том, что есть ощущение, что цены на нефть и без Венесуэлы могут снизиться. А если добавить еще и Венесуэлу, то они полетят еще ниже. Для ОПЕК это не выгодно.

Ранее эксперты предсказывали, что в 2026 году на нефтяном рынке будет избыток. Это также влияет на цену нефти.

Ус отмечает, что вероятно скоро состоится новое заседание ОПЕК. Оно будет основываться именно на изменениях в Венесуэле.

Какие цены на нефть сегодня?

Стоимость основных марок, по состоянию на 11 января, такая, сообщает сервис Trading Economics:

нефть марки Brent – 63,34 доллара за баррель;

– 63,34 доллара за баррель; нефть WTI – 59,12 доллара за баррель;

– 59,12 доллара за баррель; Urals – 50,88 доллара за баррель.

Что происходит с нефтью из Венесуэлы?