Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Что предусматривает указ Трампа?
Дональд Трамп стремится защитить активы от ареста или судебного разбирательства, а также гарантировать сохранение этих средств для продвижения внешнеполитических целей США.
Он назвал это решение критически важным для национальной безопасности и стабильности в регионе.
Указом, в частности, блокируются любые аресты и любые судебные процедуры по нефтяным доходам Венесуэлы. Указ также запрещает любые переводы или операции с этими средствами, за исключением специально разрешенных.
В то же время отмечается, что средства являются суверенной собственностью Венесуэлы, которая находится под хранением США.
Контроль над венесуэльской нефтью – около 2,5 миллиарда долларов – сейчас является ключевым элементом стратегии Белого дома в Западном полушарии и возможностью для американских компаний после захвата Николаса Мадуро,
– добавили в Axios.
Во время встречи с Трампом крупнейшие американские нефтяные компании не взяли на себя обязательств по быстрым инвестициям в Южной Америке. В то же время чиновники ранее сообщили, что США планируют управлять продажами венесуэльской нефти и соответствующими доходами "бессрочно".
США готовы останавливать суда "теневого флота"
Соединенные Штаты намерены останавливать суда "теневого флота", которые транспортируют венесуэльскую нефть, независимо от того, где и когда они находятся.
Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что за последние 24 часа по меньшей мере семь нефтяных танкеров изменили курс и развернулись, чтобы избежать возможного перехвата.
7 января США захватили уже два нефтяных танкера Marinera (Bella) и Sophia. Они были связаны с Венесуэлой и подозревались в перевозке подсанкционной нефти.