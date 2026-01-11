Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Что предусматривает указ Трампа?

Дональд Трамп стремится защитить активы от ареста или судебного разбирательства, а также гарантировать сохранение этих средств для продвижения внешнеполитических целей США.

Он назвал это решение критически важным для национальной безопасности и стабильности в регионе.

Указом, в частности, блокируются любые аресты и любые судебные процедуры по нефтяным доходам Венесуэлы. Указ также запрещает любые переводы или операции с этими средствами, за исключением специально разрешенных.

В то же время отмечается, что средства являются суверенной собственностью Венесуэлы, которая находится под хранением США.

Контроль над венесуэльской нефтью – около 2,5 миллиарда долларов – сейчас является ключевым элементом стратегии Белого дома в Западном полушарии и возможностью для американских компаний после захвата Николаса Мадуро,

– добавили в Axios.

Во время встречи с Трампом крупнейшие американские нефтяные компании не взяли на себя обязательств по быстрым инвестициям в Южной Америке. В то же время чиновники ранее сообщили, что США планируют управлять продажами венесуэльской нефти и соответствующими доходами "бессрочно".

