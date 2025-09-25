Что известно о монетах с Кирком?

Законопроект конгрессменов Августа Пфлугера из Техаса и Абрахама Хамаде из Аризоны предусматривает чеканку 400 тысяч серебряных долларов, где будет портрет Кирка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Как должна выглядеть монета:

  • на монете предлагают изобразить Кирка;
  • также на монете будет указано его полное имя, год "2026" и надпись "Well done, good and faithful servant" (хорошая работа/молодец, добрый и верный слуга).

Пфлугер говорит, что Кирк – "консервативный титан". Чеканка активиста на монете должна сделать его самым молодым американцем, которого изображали на деньгах.

Обратите внимание! Законопроект еще не принят. Сначала он должен пройти стандартную законодательную процедуру в Конгрессе.

Что известно о смерти Чарли Кирка?

  • Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября. Это произошло во время участия активиста в дебатах в Университете Юты. Подозреваемый в убийстве задержан, сообщает New York Post.

  • Политики отреагировали на смерть Кирка по-разному. Например, Борис Джонсон назвал активиста "мучеником за свободу слова". А вот известный бизнесмен Илон Маск обвинил в убийстве Кирка "левых".

  • 21 сентября состоялось прощание с Чарли Кирком. Жена активиста пообещала продолжить дело мужа и заявила, что прощает убийцу.

