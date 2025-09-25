Что известно о монетах с Кирком?

Законопроект конгрессменов Августа Пфлугера из Техаса и Абрахама Хамаде из Аризоны предусматривает чеканку 400 тысяч серебряных долларов, где будет портрет Кирка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Как должна выглядеть монета:

на монете предлагают изобразить Кирка;

также на монете будет указано его полное имя, год "2026" и надпись "Well done, good and faithful servant" (хорошая работа/молодец, добрый и верный слуга).