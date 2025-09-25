Такое заявление президент США сделал, общаясь с журналистами. Об этом сообщает 24 Канал.

Что сказал Трамп о покупке российской нефти?

Американский лидер сказал, что хотел бы, чтобы Турция прекратила покупать нефть у России пока та ведет войну против Украины.

Лучшее, что он (Эрдоган – 24 Канал) мог бы сделать, это не покупать нефть и газ у России. Если бы он это сделал, это было бы, пожалуй, лучшим решением. Он знает Путина, как я знаю Путина,

– заявил Трамп.

Он добавил, что "когда был в изгнании", они все еще были друзьями, имея в виду период после поражения на выборах 2020 года.

Кроме этого, президент США сказал, что война в Украине является пустой тратой человеческих жизней и российский диктатор Владимир Путин должен остановиться.

Встреча Трампа и Эрдогана: коротко о главном