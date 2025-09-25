Такое заявление президент США сделал, общаясь с журналистами. Об этом сообщает 24 Канал.
Смотрите также Эрдоган считает, что война в Украине закончится не скоро, и что Европа не сможет помогать вечно
Что сказал Трамп о покупке российской нефти?
Американский лидер сказал, что хотел бы, чтобы Турция прекратила покупать нефть у России пока та ведет войну против Украины.
Лучшее, что он (Эрдоган – 24 Канал) мог бы сделать, это не покупать нефть и газ у России. Если бы он это сделал, это было бы, пожалуй, лучшим решением. Он знает Путина, как я знаю Путина,
– заявил Трамп.
Он добавил, что "когда был в изгнании", они все еще были друзьями, имея в виду период после поражения на выборах 2020 года.
Кроме этого, президент США сказал, что война в Украине является пустой тратой человеческих жизней и российский диктатор Владимир Путин должен остановиться.
Встреча Трампа и Эрдогана: коротко о главном
Как пишет The Guardian, 25 сентября Трамп начал встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Перед журналистами он отметил свои дружеские отношения с турецким лидером.
Президент США добавил, что Эрдоган "создал огромную армию" и Турция покупает значительное количество американского оружия. По его словам, страна хочет приобрести F-16, F-35 и некоторые другие виды вооружения. Сейчас этот вопрос еще обсуждается.
Несмотря на так называемые дружеские отношения Трампа и Эрдогана, 24 сентября в Нью-Йорке правоохранители остановили Эрдогана, чтобы пропустить кортеж президента США. Между охраной турецкого лидера и полицией произошла небольшая стычка, когда президента Турции заставили ждать на тротуаре.