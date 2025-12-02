Что известно об импорте российской нефти?

Турецкие нефтеперерабатывающие заводы перешли на альтернативные марки нефти, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Поставки Urals в Турцию сократились на 100 000 баррелей в сутки по сравнению с октябрем. А общий объем импорта в прошлом месяце снизился до около 200 000 баррелей в сутки, как показывают данные Kpler и LSEG.

Турция стала одним из крупнейших покупателей российской нефти с 2022 года, когда европейские покупатели прекратили закупки. И с тех пор страна занимает второе место в этом списке после Индии – основного экспортного сорта России.

Снижение же связано с тем, что санкции США против российских гигантов "Лукойл" и "Роснефть" сузили круг поставщиков, с которыми могут работать турецкие нефтеперерабатывающие заводы. Кроме того, запланированный Европейским Союзом запрет на закупку топлива, произведенного из российской нефти, который должен вступить в силу в конце января 2026 года, побуждает турецкие компании диверсифицировать свое сырье.

Согласно данным Kpler, в связи с сокращением поставок нефти марки Urals Турция увеличила импорт альтернативных марок нефти, в частности казахстанских CPC Blend и KEBCO и иракской Basrah. CPC Blend, хотя и загружается из российского порта Южная Озеревка, в основном производится казахстанскими компаниями.

Обратите внимание! Казахстанский объем не подпадает под западные энергетические санкции и ограничения в отношении российской нефти.

В ноябре Турция импортировала 105 000 баррелей в сутки казахстанской смеси CPC Blend. И это является самым высоким уровнем такого импорта с февраля 2024 года, как показывают данные Kpler.

Турция также импортировала некоторые объемы российской смеси CPC Blend в 2025 году. Но уже с сентября прекратила это делать.

По данным Kpler, в июне импорт турецкой нефти Urals достиг многомесячного максимума в почти 400 000 баррелей в сутки.

Однако возможности турецких нефтеперерабатывающих заводов осуществлять альтернативные закупки ограничены, поскольку предложение нефти, похожей по качеству к Urals, на средиземноморском рынке является низким,

Обратите внимание! Ситуация с поставками CPC Blend в Турцию может осложниться из-за недавнего нападения на терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

