Как снизились нефтегазовые доходы России?
Как сообщают российские СМИ, в июле нефтегазовые доходы России достигли 505 миллиардов рублей.
Читайте также "Предатель" на купюре: кого на самом деле должны были изобразить на украинских банкнотах
Важно! В прошлом году российский федеральный бюджет получил, благодаря реализации нефти и газа – 11,13 триллиона рублей.
Всего за первые 8 месяцев 2025 года нефтегазовые доходы России снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году. Общая их сумма составила 6,03 триллиона рублей.
Минфин России сначала ожидал в этом году получить – 10,94 триллиона рублей нефтегазовых доходов. 1,8 триллиона из них должны были поступить в Фонд национального благосостояния.
Обратите внимание! Впоследствии российское правительство изменило прогноз под влиянием падающих цен на нефть и укрепления рубля. Ожидаемый объем нефтегазовых доходов снизился до 8,32 триллиона рублей.
Почему сокращаются доходы России от продажи нефти?
- 18 пакетом санкций ЕС утвердил "снижение" предельной цены на российскую нефть. Ранее она составляла 60 долларов за баррель, а теперь – 47,6. Изменения вступили в силу 3 сентября. Нужно отметить, что новый "потолок" будет действовать для сделок, заключенных после 20 июля.
- Российские нефтяные компании сообщили о весомом снижении прибыли за первую половину 2025 года. В частности, "Роснефть", которая добывает половину нефти в России, почувствовала падение денежных доходов почти 68%. А "Сургутнефтегаз" вообще стал убыточным в этот период. Руководитель "Роснефти" считает, что такая ситуация возникла из-за действий ОПЕК, которые повлекли падение цен на нефть. Не последнюю роль в снижении прибыли сыграло и укрепление рубля.
- Украина продолжает активные атаки на российские НПЗ. Благодаря этому Россия теряет значительные средства, а значит уменьшаются ее возможности финансировать войну.