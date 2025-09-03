Как снизились нефтегазовые доходы России?

Как сообщают российские СМИ, в июле нефтегазовые доходы России достигли 505 миллиардов рублей.

Важно! В прошлом году российский федеральный бюджет получил, благодаря реализации нефти и газа – 11,13 триллиона рублей.

Всего за первые 8 месяцев 2025 года нефтегазовые доходы России снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году. Общая их сумма составила 6,03 триллиона рублей.

Минфин России сначала ожидал в этом году получить – 10,94 триллиона рублей нефтегазовых доходов. 1,8 триллиона из них должны были поступить в Фонд национального благосостояния.

Обратите внимание! Впоследствии российское правительство изменило прогноз под влиянием падающих цен на нефть и укрепления рубля. Ожидаемый объем нефтегазовых доходов снизился до 8,32 триллиона рублей.

Почему сокращаются доходы России от продажи нефти?