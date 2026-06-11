Как Индия смогла накопить нефть?
Индия смогла накопить нефть, несмотря на перебои в поставках, которые возникли в результате войны на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.
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Индийские предприятия увеличили закупки у национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Объемы росли именно в течение последних недель.
По словам источников, нефтеперерабатывающие заводы в третьей по величине стране мира по импорту и потреблению нефти перевозят грузы сырой нефти и сжиженного нефтяного газа, входящих в состав ADNOC, путем перегрузки с судна на судно,
– указывает издание.
Как известно, сейчас ADNOC "предлагает" грузы сырой нефти из хранилищ в Фуджейре, Звезду, а также с острова Дас. СПГ, при этом, преимущественно продают из Сохара.
Увеличение этих поставок объясняется именно тем, что война на Ближнем Востоке продолжается с конца февраля. Именно с этого времени перекрыт Ормузский пролив. А этот путь – сверхважен для рынка нефти. По нему проходило примерно 20% от всех мировых поставок.
Как указывают источники торговли, государственная нефтяная корпорация Hindustan Petroleum Corp (HPCL) купила почти 4 миллиона баррелей мурбанской сырой нефти в ОАЭ. Их поставка должна состояться в августе.
На прошлой неделе HPCL приобрела 2 миллиона баррелей сырой нефти из Бразилии и Западной Африки для своего нефтеперерабатывающего завода в Раджастане мощностью 180 000 баррелей в день,
– сообщает издание со ссылкой на трейдеров.
Как Индия зависима от нефти с Ближнего Востока?
Индия была чрезвычайно зависима от поставок с Ближнего Востока. Они были прерваны именно из-за войны. Как показывает статистика, Индия импортирует более 85% сырой нефти, а до ближневосточного кризиса, около 45% этого объема было именно из указанного региона.
После того, как поставки ближневосточной нефти были прерваны, Индия начала искать альтернативу. В частности, еще в конце февраля состоялся импорт из Латинской Америки и Африки. Также происходили поставки из Саудовской Аравии.