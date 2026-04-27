Что такое баррель?
"Баррель" – это специальная единица измерения, сообщает Energy Education.
Читайте также Шанс есть: при каких условиях возобновится добыча нефти на Ближнем Востоке
Сначала баррель использовали только в системе английских мер. Однако впоследствии этот термин "распространился".
Заметьте! Баррель бывает разный. Однако для измерения нефти использовали именно единицу из английской системы мер. Интересно, что называют такой баррель – американским нефтяным.
Сколько можно получить из 1 барреля нефти?
1 баррель это примерно 159 литров нефти или же – 42 галлона. Из такого количества можно получить:
- ориентировочно 85 – 102 литра бензина, точное количество зависит от октанового числа;
- 25 – 30 литров дизеля;
- 1 литр – моторного масла;
- 20 – 25 литров авиационного топлива;
- 9 – 11 литров нефтеперерабатывающего газа;
- 4 – 5 литров сжиженного газа;
- 8 – 10 литров нефтяного кокса;
- 5 – 7 литров мазута.
Сколько стоит баррель нефти сейчас?
По данным издания Trading Economics, стоимость нефти, в зависимости от марки такова:
- Нефть марки Brent сейчас имеет цену – 105,33 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 94,40 доллара за баррель.
- Российская Urals – 107,49 доллара за баррель.
Какие факторы влияют на мировой рынок нефти сейчас?
Ормузский пролив остается закрытым. Такая ситуация является следствием войны на Ближнем Востоке. Нужно понимать, что этим путем проходила пятая часть мировой нефти. Соответственно, сейчас рынок испытывает значительный кризис.
США продолжили ослабление санкций для российской нефти, находящейся в море. Однако в дальнейшем американское правительство не планирует давать такие "поблажки" для сырья из России. Более того, об ослаблении санкций против иранской нефти вообще не идет речь. Напомним, благодаря снятию части санкций США стремились снизить цены на энергоносители.