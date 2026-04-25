Что планируют США в отношении России и Ирана?

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью The Associated Press.

Смотрите также Одно заявление Трампа принесло трейдерам миллионы: это произошло уже не впервые

Он отметил, что вопрос о продлении одноразового исключения для нефти Ирана, которая транспортируется морем, вообще не рассматривается.

Не для иранцев. У нас есть блокада, и ни одна нефть не выходит. И мы считаем, что в течение следующих двух-трех дней им придется начать сворачивать добычу, что будет очень плохо для их скважин,

– подчеркнул Бессент.

Заявления Бессента прозвучали на фоне напряженной ситуации в мире из-за войны в Иране. мировые энергетические рынки до сих пор не могут оправиться после закрытия Ормузского пролива, через который проходила пятая часть мировых поставок нефти и газа.

Важно! Пытаясь усилить давление на Иран, США также ввели 24 апреля новые санкции. Под удар попал иранский "теневой флот". Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило санкции против 19 судов, которые транспортируют нефть, сжиженный нефтяной газ, а также другие нефтяные и нефтехимические продукты.

Какие послабления действовали для России и Ирана?

В середине марта, после того, как цены на нефть из-за войны в Иране превысили 100 долларов за баррель, США попытались стабилизировать мировые энергетические рынки.

Тогда Минфин ослабил нефтяные санкции для Москвы, выдав специальную лицензию, которая позволила временно продавать российскую сырую нефть и нефтепродукты, пишет Reuters.

Однако США установили ограничения:

Торговать можно было только нефтью, что уже находилась в море и была загружена на суда до 12 марта.

Продавать эту российскую нефть разрешили только до 11 апреля.

Эта узкоспециализированная краткосрочная мера касается только нефти, которая уже находится в пути, и не предоставит существенной финансовой выгоды российскому правительству,

– подчеркнул тогда Бессент.

В то же время Белый дом разрешил и Тегерану временно продавать нефть, которая хранилась на танкерах. Послабления также ввели на месяц.

Заметьте! Но уже в середине апреля Минфин США заявил о возобновлении ограничений на всю иранскую нефть. А на следующий день ввел новые санкции против более двух десятков предпринимателей, компаний и судов Ирана. Все они связаны с экспортом нефти и природного газа.

Почему продлили исключения для России?

Однако разрешение на покупку российской нефти Вашингтон продлил еще на 30 дней, хотя тот же Бессент обещал этого не делать.

Министр финансов США объяснил такое решение просьбой "бедных стран". Он заявил, что к США якобы обратились 10 государств, которые больше всего пострадали от подорожания энергоносителей и попросили продлить исключение

Инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии 24 Каналу объяснил, что США вынужденно пошли на отмену санкций на российскую нефть. Они стремятся стабилизировать цены на нефть, ведь от них страдает даже экономика США, что влияет на настроения избирателей.