Что известно о продаже Mellon Blue?

Вес бриллианта Mellon Blue – 9,51 карата, сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

Ранее этот камень принадлежал американскому филантропу и близкой подруге бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди – Рэйчел Мэллон. Отсюда и название этого бриллианта.

Что важно знать о Mellon Blue:

этот бриллиант относится к группе ярких фантазийных камней (таких менее 1% от всех редких голубых бриллиантов);

у этого камня отсутствуют внутренние дефекты, он имеет грушевидную форму;

в год смерти Меллони – 2014, этот камень продали на аукционе за 32,6 миллиона долларов.

Интересно! Этот камень подешевел из-за того, что новый владелец отправил его на реставрацию В результате, начальный вес бриллианта в 9,75 карата уменьшился.

Какие еще чрезвычайно дорогие камни существуют?