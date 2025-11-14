Какая стоимость золотого лома сегодня?
Также на цену золотого лома влияет проба, пишет 24 Канал.
Обратите внимание! Проба – число, которое указывает на долю золота в сплаве. Чтобы определить этот показатель, необходимо разделить указанное значение на 10. Например, если проба – 585, там – 58,5% золота, 750 – 75%.
Закупочные цены НБУ за лом ощутимо выросли, по состоянию на сегодня, такие:
- если изделие имеет 333 пробу – 1 872,19 гривны за грамм
- золото 375 пробы – 2 108,32 гривны за грамм;
- 500 пробы – 2 811,10 гривны за грамм;
- 583 пробы – 3 277,74 гривны за грамм;
- 585 пробы – 3 288,98 гривны за грамм;
- 750 пробы – 4 216,64 гривны за грамм;
- 900 пробы – 5 059,97 гривны за грамм;
- 999 пробы – 5 616,57 гривны за грамм.
Что происходит с ценами на золото сейчас?
Сегодня стоимость золота несколько снизилась. Она упала, в частности, из-за окончания шатдауна в США. Цена металла достигла – 4 145,49 доллара за унцию, сообщает Reuters.
Нацбанк изменил цены и на банковское золото, для самого чистого сегодня установлена стоимость – 5 678,98 гривны за грамм. Тот металл, который нуждается в доведении признанными производителями до стандартов качества, стоит – 5 661,94 гривны за грамм. А золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 622,19 гривны за грамм.