Что значит звезда на купюре?
Звезда ставится на банкноте, которая была заменена. Это обозначение позволяет избежать дублирования, сообщает 24 Канал.
Почему купюра заменяется:
- при печати банкнот, иногда возникает брак;
- бракованные банкноты обязательно изымают, утилизируют и фиксируют это;
- вместо бракованной банкноты, печатается купюра с тем же серийным номером и звездочкой, чтобы не возникало дублей.
Важно отметить, что банкнота со звездочкой не имеет особой ценности. Она стоит так же как и обычная.
Обратите внимание! Больше получить за банкноту со звездочкой можно только, если ею заинтересуется коллекционер.
Что еще важно знать о долларах сейчас?
Сейчас самый большой номинал американской валюты – 100 долларов. Еще в прошлом веке ситуация была совсем другая. Как отмечает U.S.Currency, из обращения вывели купюры 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов.
В то же время самой большой банкнотой, которая существовала, имела номинал – 100 000 долларов. По данным National Museum of American History, она никогда не находилась в наличном обращении. Дело в том, что эта купюра применялась исключительно для внутренних расчетов между банками ФРС.