Что значит звезда на купюре?

Звезда ставится на банкноте, которая была заменена. Это обозначение позволяет избежать дублирования, сообщает 24 Канал.

Почему купюра заменяется:

при печати банкнот, иногда возникает брак;

бракованные банкноты обязательно изымают, утилизируют и фиксируют это;

вместо бракованной банкноты, печатается купюра с тем же серийным номером и звездочкой, чтобы не возникало дублей.

Важно отметить, что банкнота со звездочкой не имеет особой ценности. Она стоит так же как и обычная.

Обратите внимание! Больше получить за банкноту со звездочкой можно только, если ею заинтересуется коллекционер.

Что еще важно знать о долларах сейчас?