Цена биткоина снова превысила 40 тысяч долларов
Цена биткоина в субботу, 6 февраля, снова приблизилась к рекорду. Самая популярная криповалюта в мире достигла отметки в 40 215 долларов.
Источник:TradingView
Последний раз биткоин находился на отметке 40 тысяч долларов 9 января. После этого он получил серьезный обвал.
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Известный аналитик Микаэль ван де Поппе на своей странице в твиттере написал, что сейчас криптовалюта тестирует новый уровень сопротивления, отделяющий цену от нового максимума в 50 тысяч долларов.
Каким был курс биткоины к этому
- В 2020 году популярная криптовалюта в мире начала бить рекорды. Так, 8 января биткоин обновил свой исторический максимум и составил 41 921 доллар.
- После этого началось резкое падение и цифровая монета достигла отметки в 31 тысяч долларов.
Влияние Илона Маска на крипторинок
29 января основатель Tesla и SpaceX Илон Маск помог биткоину снова подняться в цене. В описании своей странице в твиттере он написал #bitcoin. Через несколько минут после этого цена биткоинов подпрыгнула на 14% до более 36 тысяч долларов.
Твиттер Илона Маска / Скриншот
Подобный скачок произошел и с непопулярной криптовалютой Dogecoin. Так, известный изобретатель опубликовал несколько твитов с упоминанием Dogecoin. После этого его стоимость выросла на 50%.
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