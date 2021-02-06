Цена биткоина в субботу, 6 февраля, снова приблизилась к рекорду. Самая популярная криповалюта в мире достигла отметки в 40 215 долларов.

Последний раз биткоин находился на отметке 40 тысяч долларов 9 января. После этого он получил серьезный обвал.

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Известный аналитик Микаэль ван де Поппе на своей странице в твиттере написал, что сейчас криптовалюта тестирует новый уровень сопротивления, отделяющий цену от нового максимума в 50 тысяч долларов.

#Bitcoin reached the next area of resistance and final hurdle before new ATH's.



$35,000 was the crucial area and it broke, therefore, we're at the next level of resistance.



Breaking this and I think $50,000 is on the horizon. pic.twitter.com/dOapKc125I — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) February 6, 2021

Каким был курс биткоины к этому

В 2020 году популярная криптовалюта в мире начала бить рекорды. Так, 8 января биткоин обновил свой исторический максимум и составил 41 921 доллар.

После этого началось резкое падение и цифровая монета достигла отметки в 31 тысяч долларов.

Влияние Илона Маска на крипторинок

29 января основатель Tesla и SpaceX Илон Маск помог биткоину снова подняться в цене. В описании своей странице в твиттере он написал #bitcoin. Через несколько минут после этого цена биткоинов подпрыгнула на 14% до более 36 тысяч долларов.

Твиттер Илона Маска / Скриншот

Подобный скачок произошел и с непопулярной криптовалютой Dogecoin. Так, известный изобретатель опубликовал несколько твитов с упоминанием Dogecoin. После этого его стоимость выросла на 50%.