Ціна біткойна у суботу, 6 лютого, знову наблизилась до рекорду. Найпопулярніша криповалюта у світі досягла позначки у 40 215 доларів.

Востаннє біткойн перебував на позначці 40 тисяч доларів 9 січня. Після цього він зазнав серйозного обвалу.

До теми Продали все, аби купити біткойн: як зараз живе сім'я, що ризикнула у 2017 році

Відомий аналітик Мікаель ван де Поппе на своїй сторінці у твіттері написав, що зараз криптовалюта тестує новий рівень опору, що відокремлює ціну від нового максимуму у 50 тисяч доларів.

#Bitcoin reached the next area of resistance and final hurdle before new ATH's.



$35,000 was the crucial area and it broke, therefore, we're at the next level of resistance.



Breaking this and I think $50,000 is on the horizon. pic.twitter.com/dOapKc125I — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) February 6, 2021

Яким був курс біткойна до цього

У 2020 році найпопулярніша криптовалюта у світі почала бити рекорди. Так, 8 січня біткойн оновив свій історичний максимум і становив 41 921 долар.

Після цього почалося різке падіння і цифрова монета досягнула позначки у 31 тисяч доларів.

Вплив Ілона Маска на крипторинок

29 січня засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск допоміг біткойн знову піднятись в ціні. В описі своєї сторінки у твіттері він написав #bitcoin. За кілька хвилин після цього ціна біткойна підстрибнула на 14% до понад 36 тисяч доларів.

Твіттер Ілона Маска / Скріншот

Подібний стрибок відбувся й з непопулярною криптовалютою Dogecoin. Так, відомий винахідник опублікував декілька твітів зі згадкою про Dogecoin. Після цього його вартість виросла на 50%.

Як грамотно управляти грошима і прибутково інвестувати на біржі? Дізнайтеся у експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex Club.