Биткоин вырос на 14% за несколько минут через Илона Маска: что случилось
Основатель Tesla и SpaceX и самый богатый человек мира Маск в пятницу, 29 января, изменил био на своей твиттер-странице. Это привело к рекордному росту биткоина.
Источник: твиттер Илона Маска
Что сделал Маск
Маск написал в описании своей страницы #bitcoin. Это увидели более 44 миллиона его фолловеров.
Обратите внимание Топовые акции 2020 года: как на этом легко заработать деньги
Твиттер Илона Маска / Скриншот
Как отреагировал биткоин
Через несколько минут после того, как Маск изменил описание, цена биткоина подпрыгнула на 10% до 36900 долларов. Впоследствии цена выросла еще, и за последние сутки рост составляет около 14%.
Цена биткоина 28 – 29 января / Libertex
Как Маск влияет на рынки активов
Это не первый раз когда Маск влияет на цену криптовалюты или какого-либо другого актива.
- Недавно Маск написал похвальный пост об онлайн-магазине Etsy, чем поднял акции компании на 11%.
- Еще накануне благодаря Маску выросли акции Signal Advance Inc. Хотя на самом деле Маск призвал своих фолловеров использовать некоммерческую программу обмена сообщениями Signal, но читатели восприняли это по-другому.
Поделиться новостью