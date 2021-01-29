Основатель Tesla и SpaceX и самый богатый человек мира Маск в пятницу, 29 января, изменил био на своей твиттер-странице. Это привело к рекордному росту биткоина.

Источник: твиттер Илона Маска

Что сделал Маск

Маск написал в описании своей страницы #bitcoin. Это увидели более 44 миллиона его фолловеров.

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Твиттер Илона Маска / Скриншот

Как отреагировал биткоин

Через несколько минут после того, как Маск изменил описание, цена биткоина подпрыгнула на 10% до 36900 долларов. Впоследствии цена выросла еще, и за последние сутки рост составляет около 14%.

Цена биткоина 28 – 29 января / Libertex

Как Маск влияет на рынки активов

Это не первый раз когда Маск влияет на цену криптовалюты или какого-либо другого актива.

Недавно Маск написал похвальный пост об онлайн-магазине Etsy, чем поднял акции компании на 11%.

Еще накануне благодаря Маску выросли акции Signal Advance Inc. Хотя на самом деле Маск призвал своих фолловеров использовать некоммерческую программу обмена сообщениями Signal, но читатели восприняли это по-другому.

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