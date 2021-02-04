Криптовалюта Dogecoin резко подорожала после нескольких сообщений основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в твиттере. Стоимость Dogecoin выросла почти на 50%.

Источник: 24 канал

Стоимость Dogecoin на торгов 4 февраля составила 0,05 доллара за токен. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko.

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Что написал Маск в твиттере

Маск опубликовал несколько сообщений в твиттере с упоминанием о криптовалюте Dogecoin. Сначала он обнародовал фото ракеты-носителя Falcon 9, а в ответах написал слово Doge.

После этого стоимость Dogecoin за 15 минут выросла на 19%, а через час – на 76%.

В другом своей публикации он прикрепил кадр из мультфильма "Король лев" – рождение Симбы. Однако на нем вместо головы обезьяны – лицо Илона Маска, которая держит львенка с головой собаки породы сиба-ину, которая как раз символизирует криптовалюту Dogecoin.

Позже Маск назвал Dogecoin "народной криптовалютой", а также заявил: "Нет максимумов, ни минимумов, только DOGE".

Насколько выросла криптовалюта Dogecoin

По данным CoinGecko, курс криптовалюты за последнюю неделю вырос на 563%. На это повлияла активность частных инвесторов из соцсети Reddit. В январе они взялись массово скупать активы, которые считались недооцененными. В результате, акции американской сети магазинов с видеоиграми GameStop выросли в несколько раз, а стоимость серебра впервые с 2013 года превысили 30 долларов за унцию.

Курс Dogecoin по состоянию на вечер 4 февраля / Графика CoinGecko

Что известно о Dogecoin

Это криптовалюта, которая появилась в 2013 году и основана на Litecoin. Названа в честь известного интернет-мема Doge. Ее главной особенностью считается быстрый период начального майнинг.

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