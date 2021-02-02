В 2017 году бизнесмен Диди Тайхутту и его семья рискнули и продали все свое состояние, чтобы купить биткоин. Эта история поразила весь мир, однако сейчас возникает вопрос – не пожалели об этом смельчаки.

Источник: Entrepreneur's Handbook

Как нидерландская семья решилась на такой шаг и как изменилось их жизнь после этого - читайте дальше.

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Как все начиналось

В 2017 году супруги с тремя детьми решили кардинально изменить свою жизнь. Они продали бизнес, которым муж занимался 11 лет, а также дом, автомобиль, пенсионные сбережения и накопления. И это все ради биткоинов.

После этого семья приобрела фургон, чтобы начать минималистичную кочевую жизнь, ожидая криптобуму.



Криптосемья из Нидерландов / Фото с твиттера

Они инвестировали в биткоин, когда он стоил 3,5 тысячи долларов. Сегодня, по состоянию на 2 февраля, цена криптовалюта превысила 35 тысячи долларов.

Сколько биткоинов имеет на счету семья Тайхутту неизвестно. Если подсчитать, то в 2017 году его дом стоил 300 тысяч долларов – это примерно 85 биткоинов того времени. Предположим, что ему удалось купить 100 биткоинов, сегодня это примерно более 3 500 000 долларов. Однако семью не прельщают такие суммы, ведь в 2017 году подобное ралли криптовалюты закончилось плачевно.

"Биткоинов в 2022 году вырастет до 200 000 долларов"

Когда в 2018 году цена на биткоин после рекордных показателей упала, Тайхутту и его семья не запаниковали. Вместо этого они реинвестировали.

"Когда биткоин упал, мы стали покупать больше ... Не удивлюсь, если до 2022 года он (биткоин – Финансы 24) достигнет 200 000 долларов", – заявил бизнесмен.

The only #gold I own is this fake golden #bitcoin watch pic.twitter.com/u3avqQXtBl — ₿ Didi Taihuttu ₿ (@Diditaihuttu) December 7, 2020

Что планирует криптосемья делать дальше

Семья Тайхутту планирует продолжать свое приключение без банковских счетов и состояния. Смелости им, вероятно, добавляют прогнозы Диди, которые постоянно оправдываются. Так, в 2017 году он говорил, что биткоин в 2020 году вырастет до 20 тысяч долларов, и так действительно произошло.



Семья Тайхутту не планирует останавливаться в своей криптоприключение / Фото с фейсбук-страницы Диди Тайхутту​

Тайхутту также утверждал, что биткоины управлять становится все легче и они с каждым днем набирают популярность, особенно среди богатых инвесторов.

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