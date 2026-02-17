60 тысяч долларов за биткоин – кризис или шанс: чего ждать от "криптозимы" 2026 года

Для биткойна первые месяцы 2026 года стали периодом стремительного падения. В начале февраля его цена обвалилась до 60 тысяч долларов – 16-месячного минимума, а рынок продолжает находиться в коррекции.

Чего ожидать от "криптозимы" 2026 года?

Падение на крипторынке вызвало беспокойство и неопределенность среди инвесторов, особенно розничных, которые первыми чувствуют ценовые колебания. Однако снижение цен на криптовалюту, как и в других активах, является нормальной частью цикла. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал региональный глава Binance Кирилл Хомяков.

По словам Кирилла Хомякова, цена биткойна и общая капитализация рынка составляет только часть картины, поэтому даже если розничные инвесторы сейчас покупают меньше, криптоэкосистема продолжает развиваться.

Кирилл Хомяков Региональный глава криптобиржи Binance в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке Рыночные проседания – естественная и ожидаемая часть криптоцикла, так же, как и в традиционных классах активов. То, что в конечном итоге формирует долгосрочную траекторию, – это фундаментальные факторы. Мы наблюдаем рост и устойчивое институциональное участие, мощную ликвидность, поддержанную стейблкоинами, а также макроэкономический фон, при котором условия ликвидности со временем могут улучшаться.

Эксперт отмечает, что за последние 6 лет биткойн показал почти семикратный рост стоимости. К примеру, 17 февраля 2020 года цена токена колебалась в пределах 9,5 – 9,9 тысячи долларов, тогда как на эту же дату 2026 года – от 66,6 до 69 тысяч долларов.

Заметьте! Индекс S&P 500 за тот же шестилетний период вырос примерно в два раза.

По данным CoinMarketCup, по состоянию на 20:00 по киевскому времени цена биткойна находилась на уровне около 66,8 тысяч долларов.

По прогнозу соучредителя Fundstrat Тома Ли, которого цитирует "Минфин", текущий спад на крипторынке – так называемая "криптозима" – может закончиться в апреле 2026 года. По мнению финансового аналитика, рынок криптовалют находится в финальной стадии коррекции, а дно по биткойну можно ожидать на уровне около 60 тысяч долларов.

Почему биткойн падает?