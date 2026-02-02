Почему биткоин упал в цене?

В мире снижается интерес к биткойну, а отток капитала с рынка криптовалют давит на курс. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Смотрите также Заявления мировых лидеров, конфликты и кризисы: как геополитика влияет на курс биткойна

Как пишет Bloomberg, 2 февраля биткойн упал до 10-месячного минимума после распродажи выходных, продолжив падение более чем на 40% с октября, когда он достиг исторического максимума в 126 тысяч долларов.

По данным CoinMarketCup, по состоянию на 18:10 по киевскому времени цена токена находилась на уровне около 79 тысяч долларов.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Биткойн уже давно находится вне мирового тренда ликвидности. Деньги очень мало заходят в это направление. Главным маркет-мейкером этого рынка остаются спотовые фонды, которые привлекают средства на покупку именно криптовалюты. Вот там не наблюдалось стабильного притока валюты. С начала года там какие-то были движения, но они были настолько нестабильными, что говорить, что там люди интересуются биткоином – нет.

По словам эксперта, в последнее время биткойн не рос, а некоторые инвесторы забирали деньги с крипторынка и переводили их в золото. Рынок чувствовал отток капитала, что сдерживало его рост.

Андрей Шевчишин говорит, что перетоки валюты в золото и серебро сформировали исторические "пузыри", которые, вероятно, лопнули на прошлой неделе, когда цена золота начала стремительно падать.

Продолжаем наблюдать этот отток, который давит на курс. Может ли он и дальше пойти вниз? Да, потому что продолжается отток средств, хотя его потенциал уменьшается и уменьшается. Все, кто хочет остаться, остаются в ожидании, что в будущем все это как-то отыграет. И остались такие крепкие игроки, которые остаются с верой в биткойн, что будет сдерживать дальнейшие сильные движения,

– резюмирует финансовый аналитик.

Эксперт отмечает, что несмотря на давление и нестабильность рынка сейчас криптовалюты показали меньше колебания, чем золото и серебро. Интерес к крипторынку будет поддерживать и то, что страны, например Швейцария, продолжают развивать это направление.

Динамика курса биткойна. Источник – CoinMarketCup

Выгодны ли инвестиции в биткойн?

По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, текущая цена на биткойн может показаться привлекательной для инвестиций. В то же время существует вероятность дальнейшего снижения, учитывая рыночные циклы.

Раз в 4-летний цикл рынка биткоин должен сходить где-то на уровень своей себестоимости. И если это так, то где-то снижение возможно. Но это, скорее всего, будет последнее снижение для него, потому что когда рынок идет по цене актива ниже себестоимости майнинга, это приводит к перераспределению и ситуация начинает выравниваться. У криптовалютного рынка не такая длинная история, однако в ней он никогда более трех месяцев не находился ниже, чем себестоимость майнинга,

– говорит эксперт.

По словам Андрея Шевчишина, себестоимость биткойна в значительной степени зависит от стоимости электроэнергии.

Обратите внимание! По данным MacroMicro, средние затраты на майнинг биткойна по итогам 1 февраля составляли 96,5 тысяч долларов.

Как менялась стоимость биткойна?