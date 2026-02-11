В чем сложности легализации крипты в Украине?
Необязательно этот законопроект могут принять в 2026 году, говорится в интервью исполняющего обязанности министра цифровой трансформации Александра Борнякова изданию SPEKA.
Чтобы запустить этот рынок, мы должны некоторые положения европейского регламента MiCA отсрочить. Если депутаты успеют проголосовать закон в первой половине года, то все подзаконные акты могут успеть принять.
Справка: Законопроект базируется на европейском регулировании MiCA. То есть – Markets in Crypto-Assets. Его создали еще в 2023 году, а запустили – в 2024.
Как говорит Борняков, Минцифра поддерживает скорейший запуск легального рынка виртуальных активов в Украине. В то же время страна потеряла много времени с 2020 года. Поэтому важно, чтобы:
- в начале регулирования рынка крипты было либеральным;
- а часть положений MiCA, по мнению Борнякова, нужно отсрочить.
Напомним, разрабатывать законопроект, по легализации крипты в Украине начали значительно раньше. Уже в сентябре 2025 года ВРУ сделала важный шаг к легализации криптоиндустрии. Именно тогда был принят законопроект № 10225-д, который определяет правила налогообложения, отчетности и государственного контроля крипты, рассказал нардеп Ярослав Железняк. Фактически, этим решением запустили в работу Закон Украины "О виртуальных активах".
Заметим, что он был подписан еще в марте 2022 года. Однако есть важный нюанс. Заработать закон сможет только, когда примут изменения в Налоговый кодекс, относительно налогообложения таких активов.
Когда рынок крипты может быть легализован в Украине?
Сейчас легализация рынка крипты зависит прежде всего от работы ВРУ. Если закон будет принят в первой половине года, есть шанс запустить рынок до конца этого года.
А вот при принятии этого решения уже осенью, ситуация будет складываться иначе. Ведь процесс затянется вследствие сложной регуляторной подготовки. В частности, принятия подзаконных актов.