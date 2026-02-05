Как именно подешевел биткойн 5 февраля?

Это самое большое падение, начиная с ноября 2024 года, сообщает Reuters.

Читайте также Такого не ожидал никто: биткоин упал до самой низкой отметки за время президентства Трампа

Упал и второй по величине криптотокен в мире. Речь идет об эфире. Он снизился на 2% и достиг – 2 086 долларов.

Важно! Падение эфира ниже 2 000 долларов было самым большим, начиная с мая 2025 года.

Мы считаем, что это общее падение в основном обусловлено массовым выводом средств из институциональных ETF. С октября 2025 года, когда начался спад, из этих фондов ежемесячно выводились миллиарды долларов,

– указали в Deutsche Bank.

Также падению крипты способствовало выдвижение кандидатуры Кевина Уорша на роль следующего председателя ФРС. Сейчас эту должность занимает Джером Пауэлл. Его каденция продлится до мая 2026 года.

В этом году указанные криптовалюты снизились так:

биткойн упал почти на 20%;

эфир – 30%.

В январе американские спотовые биткойн-ETF испытали отток более 3 миллиардов долларов после оттока около 2 миллиардов долларов и 7 миллиардов долларов в декабре и ноябре соответственно,

– добавили аналитики.

Сколько стоит один биткойн сейчас?

Сейчас цена биткойна таки упала ниже критического уровня. 1 монета стоит – 69,467 доллара, сообщает investing.com.



Как изменилась стоимость BTC 5 февраля 2026 года / Скриншот с сервиса investing.com

Как менялась цена на биткоин?