Никто в 2009 году, когда появился биткойн, не ожидал, что он будет стоить дороже золота и на него можно будет приобрести квартиру. Если бы об этом знали, то в мире было бы гораздо больше миллиардеров.

Как Малми получил биткоины

Марти Малми – один из первых майнеров биткоинов. Тогда он был студентом второго курса и за два года намайнил 55000 биткоинов. Это более 2 миллиардов долларов по курсу 5 февраля 2021, указанном на сайте CoinMarketCap.

Что такое майнинг мы подробно объяснили в нашем материале Майнинг криптовалюты: как создают биткойн и другие цифровые деньги.

Сначала майнить биткоин было очень просто, ведь его ценность была копеечная. За каждую решенную проблему, Малми получал по 50 монет криптовалюты.

Как Малми потерял биткоины

Свою историю с биткоином Малми длительное время описывал на странице в твиттере. Финансы 24 собрали главное.

В 2009 году Малми продал 5050 биткойнов за 5 долларов. Нет, 5 долларов – это не цена одного биткоина. Это цена всех 5 тысяч 50 биткойнов. Фактически за кофе в Sturbucks юноша заплатил почти 190 миллионов долларов по нынешним меркам.

юноша заплатил почти 190 миллионов долларов по нынешним меркам. Еще 30 000 биткоинов Малми подарил пользователям своего сайта.

Однако есть и позитив. Парню удалось приобрести квартиру, когда цена резко выросла до 15-30 долларов за монету. Продав 10 000 биткоинов Малми приобрел квартиру вблизи Хельсинки.

В 2011 парень наконец понял перспективы биткоина и намеревался сэкономить. Но через перерыв в работе в 2012 он был вынужден продать большинство своих биткоинов по курсу 5 долларов, чтобы иметь деньги на жизнь.

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Год назад мужчина написал пост в твиттере, отметив, что был бы миллиардером, если бы не лишился своих биткоинов.

Сейчас бы я был "миллиардером", если бы не продал слишком рано 55000 биткоинов, которые добыл в 2009-2010 годах... Сожалею, но вместе с другими ранними биткоинерамы мы запустили нечто больше, чем личную выгоду,

– написал Малми.

I'd be a *billionaire* now if I hadn't sold the 55,000 bitcoins I mined on my laptop in 2009-2010 way too early (mostly before 2012). That is regretful, but then again, with the early bitcoiners we set in motion something greater than personal gain. — Martti Malmi (@marttimalmi) December 18, 2020

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