"Выбросил на ветер" 55 000 биткоинов: история человека, который не верил в криптовалюту
Никто в 2009 году, когда появился биткойн, не ожидал, что он будет стоить дороже золота и на него можно будет приобрести квартиру. Если бы об этом знали, то в мире было бы гораздо больше миллиардеров.
Источник:24 канал
Как Малми получил биткоины
Марти Малми – один из первых майнеров биткоинов. Тогда он был студентом второго курса и за два года намайнил 55000 биткоинов. Это более 2 миллиардов долларов по курсу 5 февраля 2021, указанном на сайте CoinMarketCap.
Сначала майнить биткоин было очень просто, ведь его ценность была копеечная. За каждую решенную проблему, Малми получал по 50 монет криптовалюты.
Как Малми потерял биткоины
Свою историю с биткоином Малми длительное время описывал на странице в твиттере. Финансы 24 собрали главное.
- В 2009 году Малми продал 5050 биткойнов за 5 долларов. Нет, 5 долларов – это не цена одного биткоина. Это цена всех 5 тысяч 50 биткойнов. Фактически за кофе в Sturbucks юноша заплатил почти 190 миллионов долларов по нынешним меркам.
- Еще 30 000 биткоинов Малми подарил пользователям своего сайта.
- Однако есть и позитив. Парню удалось приобрести квартиру, когда цена резко выросла до 15-30 долларов за монету. Продав 10 000 биткоинов Малми приобрел квартиру вблизи Хельсинки.
- В 2011 парень наконец понял перспективы биткоина и намеревался сэкономить. Но через перерыв в работе в 2012 он был вынужден продать большинство своих биткоинов по курсу 5 долларов, чтобы иметь деньги на жизнь.
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Год назад мужчина написал пост в твиттере, отметив, что был бы миллиардером, если бы не лишился своих биткоинов.
Сейчас бы я был "миллиардером", если бы не продал слишком рано 55000 биткоинов, которые добыл в 2009-2010 годах... Сожалею, но вместе с другими ранними биткоинерамы мы запустили нечто больше, чем личную выгоду,
– написал Малми.
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