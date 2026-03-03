Вы будете удивлены: что означают буквы на купюрах евро

Все деньги, которые только существуют в мире, имеют свое определенное оформление. В частности на банкнотах изображены различные рисунки, символы, буквы и тому подобное. Однако далеко не все знают их значение.

Что означают буквы на купюрах евро?

Например, на популярной и всем известной валюте – евро – печатают буквы, о чем сообщает Европейский центробанк.

Согласно информации, эти буквы – это сокращения, которые напечатаны в соответствии с протокольным порядком ЕС для стран и официальных языков:

BCE - французский, ирландский, итальянский, португальский, румынский, испанский;

ECB - чешский, датский, нидерландский, английский, латвийский, литовский, словацкий, словенский, шведский;

ЕЦБ - болгарский;

EZB - немецкий;

EKP - эстонский, финский;

EKT - греческий;

ESB - хорватский;

EKB - венгерский;

BĊE - мальтийский;

EBC - польский.

Интересно! Также на деньгах указывается символ, который обозначает защиту авторских прав, а еще флаг Европейского Союза.

Более того, каждая банкнота имеет довольно четко определенный цвет:

5 евро – серый;

10 евро – красный;

20 евро – синий;

50 евро – оранжевый;

100 евро – зеленый;

200 евро – желто-коричневый.

Кроме того, Центральный банк, который заказал печать купюр, который обозначается буквой или кодом страны – перед серийным номером. Но это не означает, что деньги находятся в обращении именно в этом государстве. Евро распределяют между странами. Поэтому банкнота, обозначенная как "Германия", будет использоваться не только там, а еще и в других государствах Евросоюза.

Как рассказали в банке, банкнота с буквой S означает, что она была напечатана для Банка Италии. Другие буквы означают:, –, – Z – Бельгия, X – Германия, D – Эстония, T – Ирландия, Y – Греция, V – Испания, U – Франция, G – Кипр, C – Латвия, B – Литва, F – Мальта, P – Нидерланды, N – Австрия, M – Португалия, H –

Обратите внимание! Люксембург отличается от других государств и имеет цифру 1.

В частности новые банкноты серии Europa изображают архитектурные стили разных периодов истории Европы. Однако они не показывают никаких реальных памятников или мостов.

На купюре в 5 евро можно увидеть классический стиль, 10 евро – романский, 20 евро – готический, 50 евро – ренессанс, 100 евро – барокко и рококо, 200 евро – архитектура XIX века из железа и стекла.

Напомним! Только 6 стран из 27, являющихся членами Евросоюза, до сих пор используют собственные валюты. Это Чехия, Дания, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция. Об этом пишет Al Jazeera.

