Почему 500 евро изымают?

Банкноту 500 евро часто подделывали и использовали в мошеннических целях, сообщает Европейский центральный банк.

Эту купюру даже не включили во вторую серию евро. Как указывает Европейский центральный банк, она является частью только первой,

Заметим, что сейчас в обращении находятся две серии евро:

– 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро – вошла в обращение 1 января 2002 года. Вторая серия – 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро – банкноты выпускались с 2013 по 2019 годы.

Вторая серия, также известна как серия "Европа", была разработана для того, чтобы сделать банкноты евро более защищенными от подделок и долговечными. Это означает, что банкноты нужно будет заменять реже, чтобы минимизировать их влияние на окружающую среду и свести расходы к минимуму,

– указывает ЕЦБ

Интересно! На банкнотах второй серии изображен мифический персонаж – "принцесса Европы".

Можно ли сейчас использовать 500 евро?

500 евро до сих пор можно свободно использовать. Также эту банкноту разрешено обменивать.

Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,

– говорится в сообщении ЕЦБ.

Можно ли поменять евро с повреждениями?