Що означають букви на купюрах євро?

Наприклад, на популярній та всім відомій валюті – євро – друкують літери, про що повідомляє Європейський центробанк.

Згідно з інформацією, ці літери – це скорочення, які надруковані відповідно до протокольного порядку ЄС для країн і офіційних мов:

BCE — французька, ірландська, італійська, португальська, румунська, іспанська;

ECB — чеська, данська, нідерландська, англійська, латвійська, литовська, словацька, словенська, шведська;

ЕЦБ — болгарська;

EZB — німецька;

EKP — естонська, фінська;

EKT — грецька;

ESB — хорватська;

EKB — угорська;

BĊE — мальтійська;

EBC — польська.

Цікаво! Також на грошах вказується символ, який позначає захист авторських прав, а ще прапор Європейського Союзу.

Ба більше, кожна банкнота має доволі чітко визначений колір:

5 євро – сірий;

10 євро – червоний;

20 євро – синій;

50 євро – помаранчевий;

100 євро – зелений;

200 євро – жовто-коричневий.

Крім того, Центральний банк, який замовив друк купюр, який позначається літерою або кодом країни – перед серійним номером. Але це не означає, що гроші перебувають в обігу саме в цій державі. Євро розподіляють між країнами. Тому банкнота, що позначена як "Німеччина", буде використовуватися не тільки там, а ще й в інших державах Євросоюзу.

Як розповіли у банку, банкнота з літерою S означає, що її було надруковано для Банку Італії. Інші літери означають: Z – Бельгія, X – Німеччина, D – Естонія, T – Ірландія, Y – Греція, V – Іспанія, U – Франція, G – Кіпр, C – Латвія, B – Литва, F – Мальта, P – Нідерланди, N – Австрія, M – Португалія, H – Словенія, E – Словаччина, L – Фінляндія.

Фото Європейський центробанк

Зверніть увагу! Люксембург відрізняється від інших держав та має цифру 1.

Зокрема нові банкноти серії Europa зображають архітектурні стилі різних періодів історії Європи. Проте вони не показують жодних реальних пам’яток чи мостів.

На купюрі у 5 євро можна побачити класичний стиль, 10 євро – романський, 20 євро – готичний, 50 євро – ренесанс, 100 євро – бароко та рококо, 200 євро – архітектура XIX століття із заліза та скла.

Фото Європейський центробанк

Нагадаємо! Тільки 6 країн із 27, що є членами Євросоюзу, досі використовують власні валюти. Це Чехія, Данія, Угорщина, Польща, Румунія та Швеція. Про це пише Al Jazeera.

Що ще слід знати про євро?