Почему не все страны ЕС перешли на евро?

Детали сообщает Al Jazeera. Евро используют около 350 миллионов человек, что делает ее второй по объему торговли и резервной валютой в мире после доллара США.

Смотрите также Особое внимание к евро: что будет с курсом валют в феврале

ЕС – это политический и экономический блок из 27 стран Европы, образован в 1993 году с целью содействия сотрудничеству, свободной торговле и общей политике на всем континенте.

Большинство членов ЕС обязаны перейти на евро, как только они будут соответствовать определенным экономическим критериям. Страны, которые используют эту валюту, вместе называются еврозоной.

Интересно! Сейчас Дания является единственным государством-членом ЕС, которая имеет официальное право на отказ от вступления в еврозону, о чем было договорено в Эдинбургском соглашении 1992 года.

Ранее в эксклюзивном комментарии 24 Канала экономист Ярослав Жалило объяснил, почему некоторые страны до сих пор не перешли на евро. По словам эксперта, они прежде всего хотят иметь суверенность в монетарной политике, что возможно только при собственной денежной единице.

Кроме того, есть разные переходные периоды. Например, перед присоединением к еврозоне государство должно пробыть не менее двух лет в механизме ERM II, привязав национальную валюту к евро.

Как к этому относится население?

Европейские страны находятся на разных этапах подготовки и пользуются большой поддержкой граждан. В Румынии 77% жителей хотят единой валюты, в Венгрии – 76%, в Швеции – 55%, в Чехии – 49%.

Совсем другая ситуация в Польше, пишет WorldCrunch. Поддержка введения евро систематически снижается с 2004 года, достигнув в 2025 году одного из самых низких уровней в истории – 26%.

То есть 74% поляков выступают против, из которых 48% – категорически. В частности, на это повлияла пропаганда правых группировок и национального банка страны.

Эта пропаганда использует некоторые рациональные аргументы ("наша собственная валюта обеспечивает экономике большую гибкость"), но в основном иррациональные ("евро угрожает суверенитету") и даже абсурдные ("после вступления в еврозону ЕС заберет наше золото"),

– говорится в материале.

Перейдет ли на евро Украина?