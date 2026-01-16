В каких странах ходит евро сейчас?

С 1 января 2026 года к еврозоне присоединилась Болгария, сообщает 24 Канал со ссылкой на Совет ЕС.

Стефани Лосе Министр экономики Дании Болгария занимает свое место 21-го члена еврозоны. Это знаменует собой кульминацию тщательного процесса вступления Болгарии, включающий тщательный анализ и интенсивную подготовку. Я искренне поздравляю Болгарию и болгарский народ с этим огромным достижением.

Актуальный перечень стран ЕС, где сейчас ходит евро:

Австрия;

Словения;

Бельгия;

Испания;

Болгария;

Нидерланды;

Португалия;

Хорватия;

Кипр;

Эстония;

Мальта;

Финляндия;

Словакия;

Франция;

Литва;

Германия;

Латвия;

Греция;

Ирландия;

Италия;

Люксембург.

Кроме этого, евро ходит и в ряде других государств, которые не считаются частью еврозоны, сообщается на официальном сайте ЕС. Таковыми сейчас являются:

Андорра;

Черногория;

Косово;

Ватикан;

Монако;

Сан-Марино.

Евро является второй по важности валютой в мире для заимствований, кредитования и резервов центрального банка. Она также используется как официальная или фактическая валюта, а также как "опорная" валюта рядом регионов, географически расположенных за пределами Европы, включая самые отдаленные регионы ЕС и заморские территории,

– говорится в сообщении.

К таким регионам относятся:

Азорские острова и Мадейра (Португалия);

Канарские острова (Испания);

Французские острова в Карибском бассейне и так далее.

В каких странах ЕС нет евро?