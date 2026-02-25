Что важно знать о 500 евро?

500 евро относятся к первой серии евровалюты, которая вошла в обращение 1 января 2002 года, сообщает Европейский центральный банк.

Интересно! В первую серию в целом вошли номиналы: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.

Во вторую серию банкнота 500 евро не вошла. Там присутствуют номиналы: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Выпускалась эта серия с 2013 по 2019 годы.

Вторая серия, также известная как серия "Европа", была разработана для того, чтобы сделать банкноты евро более защищенными от подделок и долговечными. Это означает, что банкноты нужно будет заменять реже, чтобы минимизировать их влияние на окружающую среду и свести расходы к минимуму,

– сообщал ЕЦБ.

Почему 500 евро выводят из обращения?

500 евро захотели вывести из обращения, потому что такая банкнота часто использовалась в мошеннических целях. Именно эту купюру часто подделывали, сообщает Европейский центральный банк.

Сейчас эта банкнота подлежит свободному использованию. К тому же ее разрешено свободно обменивать.

Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,

– отмечает ЕЦБ.

Как можно обменять 500 евро сейчас?