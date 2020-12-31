В период кризиса, вызванного пандемией, резко возросла актуальность получения дополнительного дохода. Одним из способов хорошего заработка является торговля на финансовых рынках.

Чтобы заработать на трейдинге, нужно прежде всего разобраться, во что выгодно вкладывать средства. Однако есть сервисы, которые позволяют не тратить много времени на самостоятельный анализ доходности активов. Финансы24 рассказывают о том, как выгодно вкладывать деньги и не тратить лишнего времени.

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Пандемия заставила задуматься о дополнительном заработке

Пандемия привела к тому, что многие столкнулись со снижением своих доходов. Однако к счастью в современном мире есть много возможностей заработка, которые можно использовать, чтобы сохранить свой уровень жизни.

Можно устроиться на вторую работу, можно начать печь торты на дому и продавать их, а можно просто зарегистрироваться на бирже фрилансеров и брать заказы там. Однако все эти способы предполагают значительные затраты времени и сил при незначительном доходе. К счастью есть и более выгодные способы заработка, например, вложения на финансовых рынках.

Как зарабатывать, не потратив много времени?

К положительным сторонам инвестиций на финансовых рынках можно отнести отсутствие необходимости уделять этому много времени, и возможность получить практически неограниченный доход. Однако чтобы совершить выгодную сделку, нужно знать какой актив наиболее прибыльный. Для того чтобы выбрать правильный актив, может потребоваться потратить значительное количество времени, которое есть далеко не у всех. Чтобы не тратить время на анализ рынка можно воспользоваться сервисом инвестиционных идей от компании Forex Club.

Инвестиционные идеи от Forex Club – это уникальный сервис, позволяющий начинающим и опытным трейдерам сократить время необходимое для выбора привлекательных активов для совершения сделок.

Эксперты компании с многолетним опытом успешной работы на финансовых рынках постоянно проводят анализ различных сегментов финансового рынка, новостей, трендов и экономических индикаторов. На основе этого они выбирают наиболее привлекательные активы для вложения средств и готовят стратегии инвестирования, которые позволяют максимизировать прибыль.

Благодаря сервису инвестиционных идей каждый может вложить средства в наиболее прибыльные финансовые активы и максимизировать доходность своих инвестиций.

Как это работает на практике? Например, консервативная доходность по инвестиционной идее по акциям Tesla, которая была актуальная с августа по конец октября 2020 года, составила 60%. Если бы вы вложили средства в рамках этой инвестиционной идеи по умеренному сценарию, то можно было увеличить свой капитал на 120%. Инвестидея, ориентированная на работу по такому защитному активу как золото, который всегда используется чтобы сохранить средства в кризис, могла увеличить ваши вложения на 27,5% в рамках консервативного сценария и на 55% в рамках умеренного.

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На чем заработать сейчас?

В настоящее время одной из наиболее актуальных инвестиционных идей является, вложение средств в американский фондовый рынок. Фондовый рынок США является одним из крупнейших по капитализации, и наиболее важным по значимости для мировой экономики. На американском рынке торгуются всемирно известные финансовые компании, которые играют важную роль в мировой экономике. И даже сейчас, в самый разгар эпидемии коронавируса, фондовые индексы США продолжают штурмовать максимумы. Использовав эту инвестиционную идею, актуальную до 18 марта 2021 года, вы сможете получить до 56% прибыли.

Воспользоваться этой инвестиционной идеей просто.

Для этого достаточно открыть и пополнить торговый счет в терминале Libertex от Forex Club на сумму от 500 долларов.

в терминале Libertex от Forex Club на сумму от 500 долларов. После этого после этого вам необходимо подписаться на инвестиционную идею на сайте компании по этой ссылке.

на сайте компании по этой ссылке. После подписки на адрес электронной почты, который вы указали, вам будут приходить рекомендации по совершению сделок.

Все что вам останется, это открывать соответствующие сделки в торговой платформе Libertex.

Благодаря тому, что Libertex доступен как в виде веб-приложения, так и в виде приложений для операционных систем iOS и Android, вы сможете выгодно вкладывать средства в любом месте и практически с любого устройства, на котором есть доступ в интернет.

Хотите заработать на финансовых рынках? Откройте счет в торговой платформе Libertex от Forex Club и воспользуйтесь одной из прибыльных инвестиционных идей!