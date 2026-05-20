Япония сможет заменить ближневосточную нефть: откуда будут происходить поставки теперь

Японские НПЗ смогут получить достаточное количество сырой нефти и нефтепродуктов для обеспечения своих потребностей в течении лета. То есть, Япония нашла заменители сырья с Ближнего Востока.

Откуда Япония будет получать нефть и нефтепродукты?

Основным заменителем для Японии станет именно американская нефть, сообщает Reuters.

Читайте также Этим танкерам удалось: еще 3 судна пересекли Ормузский пролив

В то же время президент Японской нефтяной ассоциации Шуничи Кито заявил, что Япония продолжает прилагать усилия для закупки сырой нефти из Саудовской Аравии и ОАЭ. Для этого пытаются использовать маршруты в обход Ормузского пролива.

Как известно, сейчас, сырая нефть поступает на японскую территорию и из:

Венесуэлы;

Мексики;

Эквадора;

Аляски;

а также – российского Сахалина-2.

Очень большие нефтеналивные суда (VLCC) не могут проходить через Панамский канал при транспортировке американской сырой нефти, что заставляет некоторые партии следовать через мыс Доброй Надежды, путешествие продолжительностью около 55 дней – что более чем вдвое дольше, чем маршрут через Ближний Восток,

– отмечает издание, ссылаясь на заявления Кито.

Нужно понимать, что более длинный маршрут провоцирует увеличение расходов. А это отражается на клиентах.

Как Япония борется с нефтяным кризисом?

Сейчас Япония применяет комплекс мер, чтобы обеспечить себя нефтью. Речь идет не только о поиске новых поставщиков.

Мы реагируем путем сочетания сокращения национальных резервов и поиска альтернативных поставок,

– отмечает Кито.

Заметим, Япония выпустила нефть из стратегических резервов. Процесс начался еще в середине марта. Благодаря этому, японское правительство стремилось удержать цены и ослабить кризис, сообщает Associated Press.

Важно! Кито отметил, что в течение пикового летнего сезона проблем с закупками не должно возникнуть.

Действительно ли для Японии важна нефть с Ближнего Востока?