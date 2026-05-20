Что известно о танкерах, которые пересекли Ормуз?
Эти суда более 2 месяцев находились в ожидании, находясь в районе Персидского залива, сообщает Reuters.
Обратите внимание! На борту у этих судов было примерно – 6 миллионами баррелей ближневосточной нефти.
Заметим, Ормузский пролив остается закрытым. Небольшое количество танкеров в этом месяце смогло выйти из Персидского залива. Для этого они передвигались альтернативным маршрутом, который приказал использовать Иран, сообщает Reuters.
Согласно данным отслеживания судов, об указанных танкерах уже известно, что:
- Судно VLCC Yuan Gui Yang под китайским флагом загрузило 2 миллиона баррелей иракской сырой нефти еще 27 февраля. То есть, за день до начала конфликта на Ближнем Востоке.
- Как известно, судно VLCC Ocean Lily находится под флагом Гонконга. Этот танкер загрузил примерно 1 миллион баррелей иракской нефти Basrah, а также – аналогичное количество катарской al-Shaheen.
- VLCC Yuan Hua Hu вышел из пролива с 2 миллионами баррелей иракской нефти.
Почему доставка через Ормузский пролив проблематична?
Нужно понимать, что Ормузский пролив почти полностью закрыт с момента начала войны на Ближнем Востоке. То есть, конца февраля. Этот путь был сверхважен для рынка энергоносителей. Дело в том, что им проходила пятая часть мировых нефти и СПГ.
Как ситуация в зоне Ормузского пролива выглядит в цифрах:
- раньше через Ормузский пролив в день проходило от 125 до 140 судов;
- сейчас почти 20 000 моряков находится на судах, застрявших в зоне Ормузского пролива.
В последние дни в среднем 10 судов заходили и выходили из пролива, включая грузовые суда и другие суда, такие как танкеры для перевозки химикатов и сжиженного нефтепродукта, тогда как танкеры для перевозки сырой нефти все еще составляют небольшую долю от общего объема,
– говорится в анализе Reuters.
Как Иран реагирует на то, что суда проходят через Ормузский пролив?
Проходить через Ормузский пролив до сих пор чрезвычайно рискованно для судов. В частности, за последние 2 суток было зафиксировано много агрессивных окликов. Кроме этого, фиксируются определенные настойчивые действия со стороны иранских сил.
Ассоциации судоходной отрасли уже выдали новые рекомендации для судов, собирающихся пройти через Ормуз. В частности, там предупреждают о многочисленных навигационных опасностях. Также предостерегают от дронов, мин, пробок.