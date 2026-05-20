Звідки Японія буде отримувати нафту та нафтопродукти?

Основним замінником для Японії стане саме американська нафта, повідомляє Reuters.

Водночас президент Японської нафтової асоціації Шунічі Кіто заявив, що Японія продовжує докладати зусилля для закупівлі сирої нафти з Саудівської Аравії та ОАЕ. Для цього намагаються використовувати маршрути в обхід Ормузької протоки.

Як відомо, наразі, сира нафта надходить на японську територію і з:

Венесуели;

Мексики;

Еквадору;

Аляски;

а також – російського Сахаліну-2.

Дуже великі нафтоналивні судна (VLCC) не можуть проходити через Панамський канал під час транспортування американської сирої нафти, що змушує деякі партії прямувати через мис Доброї Надії, подорож тривалістю близько 55 днів – що більш ніж удвічі довше, ніж маршрут через Близький Схід,

– наголошує видання, посилаючись на заяви Кіто.

Потрібно розуміти, що довший маршрут провокує збільшення витрат. А це відображається на клієнтах.

Як Японія бореться з нафтовою кризою?

Наразі Японія застосовує комплекс заходів, аби забезпечити себе нафтою. Йдеться не тільки про пошук нових постачальників.

Ми реагуємо шляхом поєднання скорочення національних резервів та пошуку альтернативних постачань,

– наголошує Кіто.

Зауважимо, Японія випустила нафту зі стратегічних резервів. Процес розпочався ще в середині березня. Завдяки цьому, японський уряд прагнув втримати ціни та послабити кризу, повідомляє Associated Press.

Важливо! Кіто відзначив, що протягом пікового літнього сезону проблем із закупівлями не має виникнути.

