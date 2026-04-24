Как может восстановиться добыча нефти в Персидском заливе?

Аналитики Goldman Sachs считают, что частичное восстановление добычи может произойти в течение нескольких месяцев после полного открытия Ормузского пролива, сообщает Reuters.

Важно! Полное восстановление может занять значительно больше времени.

Заметим, примерно 14,5 миллиона баррелей ближневосточной нефти в сутки в апреле были "отключены". Для понимания, это примерно 57% довоенного уровня поставок. Такая ситуация является преимущественно следствием внедрения мер предосторожности.

Нужно понимать, что процесс восстановления может быть ограничен из-за:

логистики;

производительности скважин.

Обратите внимание! Как показывает статистика, доступная мощность пустых танкеров в Персидском заливе упала на почти 130 миллионов баррелей. То есть, на примерно 50%.

В среднем прогнозы внешних агентств свидетельствуют, что производители из Персидского залива могут восстановить около 70% утраченного производства в течение 3 месяцев и около 88% – в течение 6 месяцев, отметил Goldman, предупреждая, что длительное закрытие повышает риск длительного ущерба поставкам,

– говорится в сообщении.

Заметим, как показывают оценки правительства США, в течение апреля добыча в ключевых странах Ближнего Востока сократится более чем на 9 миллионов баррелей нефти в день. Такая ситуация является следствием войны, сообщает Bloomberg.

