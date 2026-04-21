Что на самом деле происходит на рынке энергоносителей?

Нужно понимать, что ситуация на Ближнем Востоке привела к потере 1 миллиарда баррелей поставок, сообщает Bloomberg.

Важно! Это количество может вырасти до 1,5 миллиарда баррелей, если конфликт продолжится.

Фьючерсы на Brent были чрезвычайно волатильными с начала войны с Ираном, выросли до около 120 долларов за баррель, прежде чем упали на фоне перспективы мирных переговоров,

– говорится в сообщении.

Заметим, что сейчас рынок активно реагирует на сигналы о возможных переговорах между Ираном и США. В частности, это повлияло на цену нефти, например, марка Brent сегодня стоит – 94,97 доллара за баррель, сообщает издание Trading Economics.

По мнению аналитиков, если война на Ближнем Востоке продлится еще месяц – "нефтяные рынки достигнут дна". То есть, будут исчерпаны запасы.

В то же время, даже при окончании конфликта на Ближнем Востоке, ситуация быстро не улучшится. Ведь будет продолжаться процесс восстановления.

Возможно, что потоки нефти через Ормузский пролив никогда не вернутся к довоенному уровню,

– указала соучредитель и директор исследований Energy Aspects Амрита Сен.

Амрита Сен отмечает, что из-за ближневосточной войны будет потеряно примерно 450 миллионов баррелей чистых продуктов. Речь идет, частности, о бензине.

Важно! Этот прогноз предусматривает 50% восстановления Ормузского пролива в течение следующего месяца.

Какова сейчас ситуация с переговорами между Ираном и США?