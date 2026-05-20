Откуда Япония будет получать нефть и нефтепродукты?
Основным заменителем для Японии станет именно американская нефть, сообщает Reuters.
Читайте также Этим танкерам удалось: еще 3 судна пересекли Ормузский пролив
В то же время президент Японской нефтяной ассоциации Шуничи Кито заявил, что Япония продолжает прилагать усилия для закупки сырой нефти из Саудовской Аравии и ОАЭ. Для этого пытаются использовать маршруты в обход Ормузского пролива.
Как известно, сейчас, сырая нефть поступает на японскую территорию и из:Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- Венесуэлы;
- Мексики;
- Эквадора;
- Аляски;
- а также – российского Сахалина-2.
Очень большие нефтеналивные суда (VLCC) не могут проходить через Панамский канал при транспортировке американской сырой нефти, что заставляет некоторые партии следовать через мыс Доброй Надежды, путешествие продолжительностью около 55 дней – что более чем вдвое дольше, чем маршрут через Ближний Восток,
– отмечает издание, ссылаясь на заявления Кито.
Нужно понимать, что более длинный маршрут провоцирует увеличение расходов. А это отражается на клиентах.
Как Япония борется с нефтяным кризисом?
Сейчас Япония применяет комплекс мер, чтобы обеспечить себя нефтью. Речь идет не только о поиске новых поставщиков.
Мы реагируем путем сочетания сокращения национальных резервов и поиска альтернативных поставок,
– отмечает Кито.
Заметим, Япония выпустила нефть из стратегических резервов. Процесс начался еще в середине марта. Благодаря этому, японское правительство стремилось удержать цены и ослабить кризис, сообщает Associated Press.
Важно! Кито отметил, что в течение пикового летнего сезона проблем с закупками не должно возникнуть.
Действительно ли для Японии важна нефть с Ближнего Востока?
Япония была чрезвычайно зависима от нефти с Ближнего Востока. Ранее это сырье составляло примерно 95% от японского импорта в целом. Как указывает Кито, Япония планирует работать над уменьшением этой зависимости. В частности, путем модификации НПЗ. Кроме этого, она планирует расширение использования неископаемого топлива, например, биотоплива
Сейчас Япония не имеет возможности получать нефть с Ближнего Востока. Такая ситуация является именно следствием войны и блокировки Ормузского пролива.