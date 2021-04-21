BlaBlaCar привлекла новые инвестиции: о какой сумме идет речь и к чему здесь украинская компания
Французский сервис для совместных поездок BlaBlaCar готов реализовывать новые проекты и завоевывать новые рынки. Компания даже планирует создать специальное приложение для своих клиентов.
Источник:TechCrunch
Французский стартап BlaBlaCar привлек дополнительный капитал в размере 115 миллионов долларов. Инвесторами стали VNV Global, Otiva J/F AB и FMZ Ventures.
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Новые средства
На этот раз речь идет о финансировании в виде конвертируемых облигаций. Это означает, что дальше все будет зависеть от последующего финансового события: или нового раунда инвестиций, или первичного размещения акций (IPO) на бирже.
Соучредитель и генеральный директор французской компании Николас Брюссон рассматривает полученные средства как "валюту" для IPO, поскольку на счетах BlaBlaCar есть "тонна денег". Даже если BlaBlaCar не выйдет на биржу в пределах определенных временных рамок, то эти 115 миллионов долларов конвертируются в акции компании стоимостью 2 миллиарда долларов.
BlaBlaCar привлекла миллионные инвестиции / Фото Pexels
Стратегическая цель
Сейчас стратегия и цель компании заключается в таком – создание системы для совместного использования автомобилей, автобусов и агрегации. Рынок совместного использования автомобилей всегда был мощным источником дохода стартапа. Только в 2020 году услугами BlaBlaCar воспользовались 50 миллионов человек в 22 странах.
Однако, в последние несколько лет начала расти доля доходов, поступающих от автобусов. Этот вид транспорта открывает новое возможности для компании в странах Восточной Европы и на развивающихся рынках.
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Однако, несмотря на яростное потенциал и спрос до сих пор существует проблема с приобретением билетов на автобус онлайн. В общем адресной рынок BlaBlaCar в этой категории огромен. Кроме того, компания сосредоточена на перемещении офлайн-поставок на свой онлайн-рынок.
Именно поэтому BlaBlaCar приобрела украинскую компанию Octobus, которая разрабатывает облачные хранилища для автоматизации автобусных пассажирских перевозок. Стартап также стремится создать сообщество лояльных клиентов, которые снова и снова будут пользоваться услугами сервиса.
Для выхода на новый уровень предоставления услуг стартап создаст отдельное приложение, с помощью которого клиенты смогут выбрать оптимальный для них способ поездки – автомобилем, автобусом и вскоре поездами, забронировав билет. BlaBlaCar готовится добавить операторов поездов на свой сервис до конца 2021 или в начале 2022 года.
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