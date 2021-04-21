Французский сервис для совместных поездок BlaBlaCar готов реализовывать новые проекты и завоевывать новые рынки. Компания даже планирует создать специальное приложение для своих клиентов.

Французский стартап BlaBlaCar привлек дополнительный капитал в размере 115 миллионов долларов. Инвесторами стали VNV Global, Otiva J/F AB и FMZ Ventures.

К теме Прославился яркими е-скутерами: стартап Dott привлек почти 90 миллионов долларов инвестиций

Новые средства

На этот раз речь идет о финансировании в виде конвертируемых облигаций. Это означает, что дальше все будет зависеть от последующего финансового события: или нового раунда инвестиций, или первичного размещения акций (IPO) на бирже.

Конвертируемые облигации – это именные облигации, условиями выпуска которых предусмотрена возможность их обмена на обыкновенные акции предприятия. В случае конверсии происходит трансформация ссудного капитала в собственный. Инвесторы из статуса кредиторов переходят в статус владельцев.

Соучредитель и генеральный директор французской компании Николас Брюссон рассматривает полученные средства как "валюту" для IPO, поскольку на счетах BlaBlaCar есть "тонна денег". Даже если BlaBlaCar не выйдет на биржу в пределах определенных временных рамок, то эти 115 миллионов долларов конвертируются в акции компании стоимостью 2 миллиарда долларов.

BlaBlaCar привлекла миллионные инвестиции / Фото Pexels

Стратегическая цель

Сейчас стратегия и цель компании заключается в таком – создание системы для совместного использования автомобилей, автобусов и агрегации. Рынок совместного использования автомобилей всегда был мощным источником дохода стартапа. Только в 2020 году услугами BlaBlaCar воспользовались 50 миллионов человек в 22 странах.

Однако, в последние несколько лет начала расти доля доходов, поступающих от автобусов. Этот вид транспорта открывает новое возможности для компании в странах Восточной Европы и на развивающихся рынках.

Обратите внимание Новые вызовы: как военная эскалация влияет на валютный рынок Украины

Однако, несмотря на яростное потенциал и спрос до сих пор существует проблема с приобретением билетов на автобус онлайн. В общем адресной рынок BlaBlaCar в этой категории огромен. Кроме того, компания сосредоточена на перемещении офлайн-поставок на свой онлайн-рынок.

Именно поэтому BlaBlaCar приобрела украинскую компанию Octobus, которая разрабатывает облачные хранилища для автоматизации автобусных пассажирских перевозок. Стартап также стремится создать сообщество лояльных клиентов, которые снова и снова будут пользоваться услугами сервиса.

Для выхода на новый уровень предоставления услуг стартап создаст отдельное приложение, с помощью которого клиенты смогут выбрать оптимальный для них способ поездки – автомобилем, автобусом и вскоре поездами, забронировав билет. BlaBlaCar готовится добавить операторов поездов на свой сервис до конца 2021 или в начале 2022 года.

Как грамотно управлять деньгами и прибыльно инвестировать на бирже? Узнайте у экспертов с многолетним опытом успешного трейдинга Forex CLub.