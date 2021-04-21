Загроза ескалації збройного конфлікту на сході України призвела до зниження пропозиції валюти на міжбанку зі сторони клієнтів банків. Очільник Ради Національного банку України Богдан Данилишин більш детально розповів про цю ситуацію.

Минулого тижня цей показник знизився на 9,7%. В середньому обороти валюти на міжбанку зменшилася з 302 мільйонів до 273 мільйонів доларів за день.

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Курс долара

Данилишин зазначив, що протягом тижня курс долара до української гривні зріс на 0,3% на міжбанку. Наразі вартість 1 американського долара зупинилася на рівні 28 гривні.

З урахуванням того, що попит клієнтів банків на іноземну валюту на міжбанківському ринку знизився лише на 2% за тиждень, його домінування над пропозицією іноземної валюти посилилося, що призвело до збільшення чистого продажу іноземної валюти з позиції банків,

– зауважив Богдан Данилишин.

Валюта і банки

З початку квітня обсяги чистої купівлі готівкової іноземної валюти українськими банками від фізичних осіб становлять 267 мільйонів доларів. Загалом, майже за чотири місяці поточного року, українці продали 472 мільйони іноземної валюти банкам. Можна стверджувати, що на готівковому валютному ринку пропозиція іноземної валюти залишається в лідерах.

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Такі кроки створюють відповідні умови для підтримки високого рівня валютної ліквідності банків та дозволяють компенсувати скорочення валютної пропозиції за допомогою фінансових операцій на міжбанку.

Данилишин підмітив, що попри те, що Національний банк України минулого тижня не брав участі у торгах на валютному ринку, регулятор продовжує пильно стежити за ситуацією. Крім того, Нацбанк готовий проводи інтервенції, якщо виникне потреба збалансувати попит і пропозицію на валютному ринку.

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