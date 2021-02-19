Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заговорил о создании своей криптовалюты. Вероятно она получит название MarsCoin.

Что известно о криптовалюте Маска

Илон Маск заявил, что поддержит владельцев криптовалюты Dogecoin в случае их продажи. Соответствующий сообщение появился в его твиттере.

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"Если основные владельцы Dogecoin продадут большую часть своих монет, я сделаю им полную поддержку. Единственная реальная проблема – это их очень большая концентрация", – отметил Маск.

Один из пользователей в комментариях к твиту посоветовал изобретателю создать свою криптовалюту, например Eloncoin, и сделать ее "валютой Земли". Иной пользователь предложил назвать ее Marscoin. На что Маск ответил: "Это определенно будет MarsCoin!".

Only if necessary — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2021

Скільки коштує MarsCoin

Сколько стоит MarsCoin

Как оказалось впоследствии, токен с таким названием уже существует и торгуется на 3 небольших биржах. На момент публикации сообщения Илона Маска стоимость криптовалюты составляла всего 0,08 долларов, но затем она подорожала к 2,5 долларов.

Однако через некоторое время цена MarsCoin упала и остановилась на отметке около 0,3 доллара. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.



Цена MarsCoin по состоянию на 19 февраля / Графика CoinMarketCap

Влияние Илона Маска на крипторинок

Илон Маск уже не впервые упоминает криптовалюту Dogecoin в своем твиттере. После таких сообщений цены на цифровую валюту выросли на 50%.

8 февраля компания Tesla Илона Маска заявила о приобретении биткоинов на сумму 1,5 миллиарда долларов. После этого главная криптовалюта взлетела в цене и начала бить исторические рекорды.