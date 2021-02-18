В четверг, 18 февраля, главная криптовалюта мира обновила свой исторический максимум. Цена биткоина превысила отметку в 52 тысяч долларов.

По состоянию на 2:29 стоимость криптовалюта выросла до 52 531 доллар. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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Через несколько часов цена немного упала. Так, на 10:04 биткойн стоит 52112 долларов.

Цена биткоина 18 февраля / Графика CoinMarketCap

Свой прошлый рекорд криптовалюта побила в среду, 17 февраля. Тогда ее стоимость составляла 51 735 долларов.

Прогноз на курс биткоина

Только за февраль 2021 цена биткойн выросла на 53%. Издание CoinDesk, ссылаясь на слова старшего редактора OKEx Insight Хунайн Насир, сообщает, что биткойн оказался на "на неизведанной территории" после того, как за день прошел путь от 50 до 52 тысяч долларов.

Мы можем ожидать некоторую консолидацию между 50 и 52 тысячами долларов, с возможным возвращением к 49 тысяч долларов,

– заявил Насир.

Миллиардер и инвестор в криптоактивы Майк Новограц прогнозирует, что до конца 2021 года цена биткоинов поднимется до 60 тысяч долларов. Однако уже в 2024 – 2025 годах криптовалюта будет стоить 500 тысяч долларов. Об этом сообщает издание Investing.com.