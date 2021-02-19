Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заговорив про створення своєї криптовалюти. Ймовірно вона отримає назву MarsCoin.

Що відомо про криптовалюту Маска

Ілон Маск заявив, що підтримає власників криптовалюти Dogecoin в разі їх продажу. Відповідний допис з'явився у його твіттері.

До слова Понад 52 тисячі доларів: біткойн вкотре побив історичний рекорд

"Якщо основні власники Dogecoin продадуть більшу частину своїх монет, я зроблю їм повну підтримку. Єдина реальна проблема – це їх дуже велика концентрація", – зазначив Ілон Маск.

Один з користувачів у коментарях до твіту порадив винахіднику створити свою криптовалюту, наприклад Eloncoin, і зробити її "валютою Землі". Інший користувач запропонував назвати її MarsCoin. На що Ілон Маск відповів: "Це безперечно буде MarsCoin!".

Only if necessary — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2021

Скільки коштує MarsCoin

Як виявилось згодом, токен з такою назвою вже існує і торгується на трьох невеликих біржах. На момент публікації допису Ілона Маска вартість криптовалюти становила всього 0,08 доларів, однак потім вона подорожчала до 2,5 доларів.

Однак через деякий час ціна MarsCoin впала та зупинилась на позначці близько 0,3 долара. Про це свідчать дані CoinMarketCap.



Ціна MarsCoin станом на 19 лютого / Графіка CoinMarketCap

Вплив Ілона Маска на крипторинок

Ілон Маск вже не вперше згадує криптовалюту Dogecoin у своєму твіттері. Після таких дописів ціни на цифрову валюту виросли на 50%.

8 лютого компанія Tesla Ілона Маска заявила про придбання біткойнів на суму 1,5 мільярда доларів. Опісля головна криптовалюта взлетіла в ціні та почала бити історичні рекорди.