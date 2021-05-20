Стоимость криптовалют

В четверг, 20 мая, биткоин вырос в цене более чем на 20%, по данным CoinMarketCap и по состоянию на 17:05 стоит около 42 192 доллары . Это все равно значительно ниже, чем исторический максимум (64863 долларов).

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Ethereum , вторая по капитализации криптовалюта мира, тоже частично возобновил позиции. Сейчас цена близка к 2900 долларов , что на 14% больше, чем сутки назад. Отметим, что исторический максимум – 4362 доллара.

Litecoin вырос более чем 8% и достиг цены 218 долларов. А Dogecoin вырос на 26% – 0,4282 доллара.

Что произошло на крипторынке

Крипторынок обвалился по двум причинам:

Илон Маск заявил, что Tesla отказалась от биткоина как способа оплаты через неэкологичность его майнинга. Позже инвесторы неправильно интерпретировали слова Маска в твиттере, подумав, что компания лишилась всех биткоинов.

Китай запретил банкам и платежным сервисам операции с криптовалютой, что стало очередным шагом КНР в отторжении крипторынка.

Однако со временем ситуация стабилизировалась: Маск заверил, что Tesla не продавала биткоинов и не собирается этого делать даже несмотря на резкое их падение.