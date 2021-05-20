Вартість криптовалют

У четвер, 20 травня, біткойн виріс в ціні на понад 20%, за даними CoinMarketCap і станом на 17:05 коштує близько 42 192 долари. Це все одно значно нижче, ніж історичний максимум (64 863 доларів).

До теми Рекордне падіння Ethereum та біткойн: втрати крипторинку наблизилися до фатальної позначки

Ethereum, друга за капіталізацією криптовалюта світу, теж частково відновив позиції. Наразі ціна близька до 2 900 доларів, що на 14% більше, ніж добу назад. Зазначимо, що історичний максимум – 4 362 долари.

Litecoin виріс на понад 8% і досяг ціни 218 доларів. А Dogecoin виріс на 26% – 0,4282 долара.

Що сталося на крипторинку

Крипторинок обвалився з двох причин:

Ілон Маск заявив, що Tesla відмовилася від біткойну як способу оплати через неекологічність його майнінгу. Пізніше інвестори неправильно інтерпретували слова Ілона Маск у твіттері, подумавши, що компанія позбулася всіх біткойнів.

Китай заборонив фінустановам і платіжним сервісам операції з криптовалютою, що стало черговим кроком КНР у відторгненні крипторинку.

Проте згодом ситуація стабілізувалася: Ілон Маск запевнив, що Tesla не продавала біткойнів і не збирається цього робити навіть попри різке їх падіння.

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