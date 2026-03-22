Что известно о ситуации на крипторынке?

О том, как мировая экономика повлияла на цифровую валюту, говорится в материале Bloomberg.

Смотрите также Курс доллара может вырасти из-за топлива: будут ли в Украине новые рекорды

В воскресенье, 22 марта биткойн обвалился на 3,3% до 68 150 долларов. Показатель является самым низким за март 2026 года.

Основная причина колебаний на крипторынке – обострение конфликта на Ближнем Востоке. Так, после очередных угроз от Трампа и ответа на них Ирана – крипторынок соответственно среагировал.

Заметьте! Биткойн снижается с начала войны США и Израиля против Ирана. В общем криптовалюта потеряла около 20% от начала атак на Ближнем Востоке.

Снижение стоимости валюты, которое зафиксировали в феврале 2026 года является крупнейшим с начала 2024 года. У Reuters сообщали, что биткойн упал более чем на 3% и одна монета тогда стоила 70 052 доллара.

В то же время известно, что еще в начале октября 2025 года валюта была на уровне 120 тысяч долларов за одну монету.

Что будет с рынком криптовалют в 2026 году?

Ранее Reuters также сообщали о том, что с октября 2025 года, когда стоимость биткойна достигла максимальной отметки, начали фиксировать спад.

Это связано с тем, что инвесторы потеряли интерес к валюте и теперь продолжается полноценный переход к спаду, который может длиться месяцами. Также есть риск, что во время падения цен на валюту ее владельцы захотят массово сбыть сбережения. Так, начнется распродажа и цены упадут еще больше.

Важно! Криптовалюта остается наиболее рискованным активом.

В частности это связано с большим влиянием от общей мировой ситуации. А нынешняя война в Иране пример этого.

Что еще нужно знать о биткоине?