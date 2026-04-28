Что известно о новой облигации?

Стоимость военной облигации Белогорск сейчас– 1 040 гривен, сообщает Дия.

Заметим, военных ОВГЗ предлагается значительное количество. Эти облигации могут находиться не только в гривне. Также они доступны в валюте, сообщает Минфин.

Какие нюансы по облигации Белогорска важно знать:

ставка – 15, 5%;

выплата производится 21 июля 2027 года.

Важно! Как показывает статистика, украинцы купили уже – 25, 2 миллиона облигаций через Дию. Для понимания, это примерно 26,1 миллиарда гривен помощи для украинских защитников.

Как можно сейчас купить облигации:

откройте Дию;

далее на главном экране выберите "Военные облигации";

далее необходимо выбрать облигацию;

выбрать количество и партнера;

оплатить.

Услуга реализована Минцифрой совместно с Министерством финансов Украины, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины,

– отмечает Дия.

Интересно! Время погашения отличается, в зависимости от вида облигации.

