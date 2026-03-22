Какой будет ситуация в конце марта?

Детали рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Эксперт рассказал об обстоятельствах, которые могут сказаться на текущих колебаниях курсов, но вряд ли являются угрожающими.

Спрос на валюту частично будут уравновешивать агрокомпании, которые до сих пор активно продают ее избыток накануне посевной.

Однако не стоит забывать о "оживленном" поведении импортеров энергоресурсов, которым валюта нужна для закупок топлива. Именно этот необычно высокий для сезона спрос влияет на ситуацию на рынке, ведь сейчас он превышает предложение.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Конечно, если события на Ближнем Востоке утихнут или хотя бы станут более-менее прогнозируемыми, потасовка на нефтяном рынке прекратится, а цены развернутся в сторону снижения, то и поведение украинских импортеров также несколько успокоится

Однако пока ситуация изменчива – нет никаких гарантий, что мир вообще вернется в состояние "до войны на Ближнем Востоке".

При таком развитии событий ключевая роль на украинском валютном рынке будет оставаться за Нацбанком. Именно благодаря интервенциям регулятор сможет сдерживать дисбаланс между спросом и предложением и не допустить чрезмерного роста курса. Режим "управляемой гибкости" фактически обезопасит рынок от потрясений.

В то же время вероятны довольно ощутимые ежедневные курсовые колебания, однако в конце торгов курс доллара будет оставаться относительно сбалансированным. Именно повышенная волатильность имеет шансы стать признаком последних дней марта.

Каким будет курс евро в Украине?

Курс евро в Украине формируется на основе мировых торгов в паре с долларом. В конце первого месяца весны его основные колебания ожидают в узком промежутке – от 51 до 51,5 гривны.

Относительную стабильность европейской валюты эксперт объясняет изменениями на глобальных рынках: доллар укрепляется, поскольку инвесторы снова выбирают его как более надежный актив.

Интересно! В период 23 – 29 марта соотношение доллара к евро будет находиться в пределах 1,14 – 1,15, поэтому курс европейской валюты выглядит даже более предсказуемым.

Украина находится в состоянии войны, а стратегия регулятора направлена именно на то, чтобы обезопасить экономику от резких потрясений,

– напомнил банкир.

Характеристики рынка с 23 по 29 марта:

Коридоры валютных колебаний : на межбанке 43,75 – 44,35 гривны за доллар и 49,5 – 52 гривны за евро; на наличном рынке 44 – 44,5 гривны за доллар и 50,5 – 52 гривен за евро.

Ежедневные курсовые колебания : на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи : на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны на долларе и до 0,8 – 1 гривны на евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на долларе и до 1 – 1,3 гривны на евро.

Разница курсов покупки : в комбанках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.

Разница курсов продажи : в комбанках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 грн гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – от 0,1 до 0,15 гривны.

Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса.

К слову, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 23 марта. Доллар будет стоить 43,82 гривны, тогда как евро – 50,67 гривны.