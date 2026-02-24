Почему падает биткоин?

Такого падения не было времен ряда корпоративных крахов, которые пришлись, в частности, на июнь 2022 года, сообщает Bloomberg.

Как происходило снижение биткойна:

Сначала во время торгов в Азии эта криптовалюта упала на 2,64%. Биткойн достиг – 62 858 долларов.

Всего за февраль эта крипта упала более чем на 19%.

Заметим, что биткойн падает пятый месяц подряд. Это самая длинная серия потерь, начиная с 2018 года. Начал свое падение биткойн еще в октябре.

Снижение стоимости этой крипты происходит в том числе на фоне новых пошлин, которые ввел Трамп. Напомним, сейчас тарифы составляют 15% для всех кран.

Как написал в исследовательской записке Тони Сикамор, аналитик IG Australia, биткойн все ближе к своей 200-недельной скользящей средней в 58 503 долларов,

– говорится в сообщении.

Сколько сейчас стоит биткойн?

На момент написания публикации, цена одного биткойна фиксируется на уровне – 63 199,50 долларов, сообщает investing.com.



