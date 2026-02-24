Почему падает биткоин?
Такого падения не было времен ряда корпоративных крахов, которые пришлись, в частности, на июнь 2022 года, сообщает Bloomberg.
Как происходило снижение биткойна:
- Сначала во время торгов в Азии эта криптовалюта упала на 2,64%. Биткойн достиг – 62 858 долларов.
- Всего за февраль эта крипта упала более чем на 19%.
Заметим, что биткойн падает пятый месяц подряд. Это самая длинная серия потерь, начиная с 2018 года. Начал свое падение биткойн еще в октябре.
Снижение стоимости этой крипты происходит в том числе на фоне новых пошлин, которые ввел Трамп. Напомним, сейчас тарифы составляют 15% для всех кран.
Как написал в исследовательской записке Тони Сикамор, аналитик IG Australia, биткойн все ближе к своей 200-недельной скользящей средней в 58 503 долларов,
Сколько сейчас стоит биткойн?
На момент написания публикации, цена одного биткойна фиксируется на уровне – 63 199,50 долларов, сообщает investing.com.
Сколько сегодня стоит 1 BTC / Скриншот сервиса investing.com
Как падала цена на биткоин?
Самый высокий уровень стоимости биткойна был в октябре 2025 года. Тогда цена монеты фиксировалась на уровне 126 тысяч долларов. Впоследствии произошло резкое падение крипты. Такая ситуация, в частности, стала следствием тарифной политики Трампа.
В этот период биткойн упал до 110 тысяч долларов. Впоследствии монета фиксировалась уже на уровне 90 тысяч долларов.
Для понимания, в начале января 2026 эта монета стоила – 89 тысяч долларов. А уже 2 февраля находилась на уровне почти 80 тысяч долларов.