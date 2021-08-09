Согласно Datamish , кратковременный взлет криптовалюты был спровоцирован ликвидацией 126 коротких позиций биткоина 6 августа. Максимально стоимость цифровой монеты поднималась чуть выше 45 тысяч долларов. Однако, за последние 24 часа биткоин потерял 1,5%. По данным CoinDesk, актуальна цена криптовалюты составляет 43 398 долларов за монету.

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Биткоин имеет потенциал для нового взлета

Глава отдела торговли фирмы цифровых активов Zerocap Тебе Чаппл отметил, что постоянные ставки финансирования вновь стали положительными, что свидетельствует о том, что рынок деривативов четко стимулирует длительную перспективу.

Это позиционирование также поддерживается базовой кривой фьючерсов, которая расширяется, демонстрируя, что настроения на рынке постепенно растут,

– добавил Тебе Чаппл.

Дериватив Это договор стандартной формы, удостоверяющий право и/или обязательство приобрести, или продать базовый актив на определенных в настоящем договоре условиях в будущем. Его еще называют производным финансовым инструментом.

На выходных биткоин взлетел до трехмесячного максимума / Инфографика Datamish

Кроме того, набирает обороты отток от криптобирж, что является еще одним подтверждением того, что инвесторы не имеют планов относительно продаж на короткой дистанции. Институциональная активность также растет, несмотря на обеспокоенность рынка по поводу налогового регулирования в рамках законопроекта об инфраструктуре США.

Данные Glassnode показывают, что адреса кошельков с более чем 0,1 BTC достигли самого высокого уровня за последние два месяца и продолжают расти. С 14 июня до 28 июля они выросли с 3,14 миллиона до 3,19 миллиона . На фоне, этих признаков, можно говорить о новом всплеске активности инвесторов-быков (они вкладывают деньги в актив, который растет в цене). Киты или мощные игроки рынка, которые имеют от 100 до 10 тысяч биткоинов делают ставку на долговременную позицию, что, по словам Zerocap, "предвещает хорошие перспективы для структуры рынка".

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