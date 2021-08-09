Згідно з Datamish, короткотривалий зліт криптовалюти був спровокований ліквідацією 126 коротких позицій біткойна 6 серпня. Максимально вартість цифрової монети підіймалася трохи вище 45 тисяч доларів. Проте, за останні 24 години біткойн втратив 1,5%. За даними CoinDesk, актуальна ціна криптовалюти становить 43 398 доларів за монету.

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Біткойн має потенціал для нового злету

Очільник відділу торгівлі фірми цифрових активів Zerocap Тобі Чаппл зазначив, що постійні ставки фінансування знову стали позитивними, що свідчить про те, що ринок деривативів чітко стимулює довготривалу перспективу.

Це позиціювання також підтримується базовою кривою ф'ючерсів, яка розширюється, демонструючи, що настрої на ринку поступово зростають,

– додав Тобі Чаппл.

Дериватив Це договір стандартної форми, який засвідчує право та/або зобов'язання придбати або продати базовий актив на визначених у цьому договорі умовах у майбутньому. Його ще називають похідним фінансовим інструментом.

На вихідних біткойн злетів до тримісячного максимуму / Інфографіка Datamish

Крім того, набирає обертів відтік від криптобірж, що є ще одним підтвердженням того, що інвестори не мають у планах продажів на короткій дистанції. Інституційна активність також зростає, попри стурбованість ринку щодо податкового регулювання у рамках законопроєкту про інфраструктуру США.

Дані Glassnode показують, що адреси гаманців з більш ніж 0,1 BTC досягли найвищого рівня за останні два місяці і продовжують зростати. З 14 червня до 28 липня вони зросли з 3,14 мільйона до 3,19 мільйона. На фоні, цих ознак, можна стверджувати про новий сплеск активності інвесторів-биків (вони вкладають гроші в актив, який зростає в ціні). Кити або потужні гравці ринку, які мають від 100 до 10 тисяч біткойнів роблять ставку на довготривалу позицію, що, за словами Zerocap, "віщує хороші перспективи для структури ринку".

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