Например, биткоин, который является лидером рынка криптовалют, и вторая по популярности виртуальная валюта Ethereum.

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Очевидные преимущества

Криптовалюты имеют ряд очень весомых плюсов. Один из них – это универсальность. Клиент может создать электронный кошелек абсолютно на любом компьютере или мобильном устройстве, например, планшете или смартфоне с использованием любых операционных систем. Технических ограничений здесь практически не существует. Кроме того, цифровые валюты полностью децентрализованные, у них нет единого центра контроля. Поэтому, это полностью исключает возможность блокировки электронных кошельков, а также отмены и контроля платежей. Это свидетельствует о том, что средства отправлены в криптовалюте всегда дойдут до своего получателя.

Еще одно важное преимущество виртуальных денег – это открытость всех операций. Клиент может в любой момент ознакомиться с полной историей своих транзакций. Для хранения этой информации нет никаких временных ограничений. При этом с одной стороны, она абсолютно публичная, что позволяет обеспечить стопроцентную прозрачность и гарантировать отсутствие внешних вмешательств. А с другой стороны – эти данные хранятся в соответствии с принципом анонимности, поскольку для операций с криптовалютами часто не нужно оставлять данные о себе. Это делает криптовалюты идеальным средством платежа.

Криптовалюты имеют потенциал изменить мир / Фото Unsplash

Популярность

Многочисленные преимущества цифровых валют привели к тому, что инвесторы стали все больше интересоваться деньгами будущего. В общем 2021 год стал периодом огромного успеха для этого сектора. Главные цифровые валюты смогли обновить свои исторические максимумы. Так, например, стоимость биткоина однажды выросла выше отметки в 64 тысячи долларов, Ethereum – выше 4 тысяч долларов.

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Активный интерес к криптовалютам проявляют не только рядовые инвесторы, но и известные бизнесмены и крупные корпорации. В частности, компания Tesla, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, инвестировала в биткоин беспрецедентную сумму – 1,5 миллиарда долларов. Совсем недавно Сальвадор официально признал биткоин национальным платежным средством . В долгосрочной перспективе, ожидают, что цифровые валюты обретут еще большую популярность. Это означает, что их курс будет расти.

Колебания курса криптовалют можно использовать для получения прибыли. Важно, что заработать на виртуальных монетах может каждый. Однако, следует правильно выбрать компанию-посредника, которая предоставит вам доступ к рынку криптовалют. Одной из таких компаний является Forex Club , которая уже много лет помогает трейдерам по всему миру зарабатывать с помощью различных финансовых инструментов. Специалисты с многолетним опытом работы на финансовом рынке всегда готовы подсказать, как правильно вложить средства, чтобы заработать на интересных активах. Воспользуйтесь моментом и превратите это в доход.