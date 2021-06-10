Chainalysis повідомляє, що у 2020 році дохід американських трейдерів від біткойна склав 4,1 мільярда доларів. Це майже в тричі більше, ніж у Китаю з 1,1 мільярда доларів. Інвестори з Піднебесної посіли другу сходинку в рейтингу. 

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Головні бенефіціари буму криптовалют у 2020 році 

Інвестори могли керуватися абсолютно різними мотивами, чи то вірою у захист від інфляції, чи бажанням швидко заробити, вкладаючи кошти у віртуальні валюти, але факт залишається фактом – криптовалюта зачарувала і роздрібних, і професійних трейдерів у всьому світі. 

Інвестори майже в усіх куточках світу зафіксували найшвидший ріст наприкінці року. Саме тоді американські вкладники справді відокремилися від зграї, і велика частина їхнього прибутку була отримана від активності на Coinbase,
– повідомляє Chainalysis

Бум біткойна у 2020 році / Інфографіка Bloomberg

До першої десятки також увійшли криптоінвестори з: 

  • Японії – дохід трейдерів склав 0,9 мільярда доларів;
  • Великої Британії – інвестори заробили 0,8 мільярда доларів;
  • Росії – прибутки вкладників оцінили у 0,6 мільярда доларів;
  • Німеччини – прихильники криптовалюти отримали 0,6 мільярда доларів;
  • Франції – капітал криптоінвесторів оцінили у 0,6 мільярда доларів;
  • Іспанії –  трейдери "підняли" на цифрових валютах 0,5 мільярда доларів,
  • Південної Кореї – спільні статки вкладників виросли на 0,4 мільярда доларів;
  • України – прибуток трейдерів склав 0,4 мільярда доларів.

Чому ціна біткойна стрімко пішла вгору

Божевілля навколо торгівлі криптовалютами почало набирати оберти наприкінці минулого року. Тоді відомий інвестор Пол Тюдор Джонс підтримав біткойн. У 2020 році вартість віртуальної криптовалюти виросла в чотири рази. Біткойн завершив рік з ціною на рівні 29 тисяч доларів за монету.

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Протягом перших місяців 2021 року крипторинок розвивався шаленими темпами. Тоді ціна найпопулярнішої віртуальної валюти оновила історичний максимум, злетівши до 64 тисяч доларів. Проте, у травні криптовалюта пережила масштабний обвал. Головні причини: 