Chainalysis повідомляє, що у 2020 році дохід американських трейдерів від біткойна склав 4,1 мільярда доларів. Це майже в тричі більше, ніж у Китаю з 1,1 мільярда доларів. Інвестори з Піднебесної посіли другу сходинку в рейтингу.
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Головні бенефіціари буму криптовалют у 2020 році
Інвестори могли керуватися абсолютно різними мотивами, чи то вірою у захист від інфляції, чи бажанням швидко заробити, вкладаючи кошти у віртуальні валюти, але факт залишається фактом – криптовалюта зачарувала і роздрібних, і професійних трейдерів у всьому світі.
Інвестори майже в усіх куточках світу зафіксували найшвидший ріст наприкінці року. Саме тоді американські вкладники справді відокремилися від зграї, і велика частина їхнього прибутку була отримана від активності на Coinbase,
– повідомляє Chainalysis.
Бум біткойна у 2020 році / Інфографіка Bloomberg
До першої десятки також увійшли криптоінвестори з:
- Японії – дохід трейдерів склав 0,9 мільярда доларів;
- Великої Британії – інвестори заробили 0,8 мільярда доларів;
- Росії – прибутки вкладників оцінили у 0,6 мільярда доларів;
- Німеччини – прихильники криптовалюти отримали 0,6 мільярда доларів;
- Франції – капітал криптоінвесторів оцінили у 0,6 мільярда доларів;
- Іспанії – трейдери "підняли" на цифрових валютах 0,5 мільярда доларів,
- Південної Кореї – спільні статки вкладників виросли на 0,4 мільярда доларів;
- України – прибуток трейдерів склав 0,4 мільярда доларів.
Чому ціна біткойна стрімко пішла вгору
Божевілля навколо торгівлі криптовалютами почало набирати оберти наприкінці минулого року. Тоді відомий інвестор Пол Тюдор Джонс підтримав біткойн. У 2020 році вартість віртуальної криптовалюти виросла в чотири рази. Біткойн завершив рік з ціною на рівні 29 тисяч доларів за монету.
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Протягом перших місяців 2021 року крипторинок розвивався шаленими темпами. Тоді ціна найпопулярнішої віртуальної валюти оновила історичний максимум, злетівши до 64 тисяч доларів. Проте, у травні криптовалюта пережила масштабний обвал. Головні причини:
- Китай почав запроваджувати більш суворі правила регулювання ринку криптовалют.
- Tesla відмовилася продавати електромобілі за біткойн. Ілон Маск пояснив це рішення шкодою майнінгу для навколишнього середовища.